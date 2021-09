“Une affaire française” retrace l’un des plus grands mystères judiciaires français

“Une Affaire française” s’inscrit dans le cadre d’une collection de mini-séries de fiction inspirées de grandes affaires criminelles qui ont bouleversé notre pays et divisé l'opinion publique.

Le 16 octobre 1984, le petit Gregory, 4 ans, disparaît. Quelques heures plus tard, il est retrouvé mort dans la Vologne, pieds et poings liés, son petit bonnet lui recouvrant le visage. Un meurtre qui intervient au sein d’une famille persécutée depuis des années par un mystérieux corbeau, auteur de lettres et appels anonymes...

Le fait divers prend rapidement une ampleur nationale et le paisible petit village des Vosges devient le théâtre d'un emballement médiatique sans précédent. Victimes, suspects, coupables, journalistes, enquêteurs et magistrats, tous sont pris dans le tourbillon de cette affaire hors normes qui passionne les Français autant qu’elle les divise depuis plus de 35 ans, et qui a marqué la société à jamais.

Aimée Buidine et Julien Madon, les producteurs de cette mini-série événement, ont fait le choix d’un traitement choral pour donner une vision d’ensemble de cette affaire emblématique. La série ne cherche pas à pointer du doigt un ou plusieurs coupables, mais met en scène une série de personnages qui se sont trouvés au cœur d’une énigme judiciaire encore non résolue, 37 ans après le drame.

Le but est aussi de contextualiser une affaire dans l’époque où elle se déroule avec la naissance de l’information en direct.

Cette mini-série doit être prise dans son ensemble : le déroulé est chronologique et les séquences se répondent les unes les autres, les rebondissements sont parfois contredits par les rebondissements suivants… C’est la choralité et l’intégralité des épisodes qui font le traitement impartial de cette mini-série.