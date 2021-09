“Unidos” de Chico & The Gypsies, un pont parfait entre l’orient et l'occident

Depuis 40 ans, le groupe nous propose une musique intemporelle. Et pour la première fois, la chanteuse orientale Hasna rejoint cette aventure musicale.

En 1993, Chico et Hasna se rencontrent pour la première fois. Le premier, séduit par la voix de la seconde, l’invite le temps d’un concert. Le succès est au rendez-vous. L’aventure se prolonge via d’autres concerts un peu partout dans le monde.

Aujourd’hui. Ils ont collaboré sur un même album. Avec “Unidos”, Chico & The Gypsies et Hasna nous invite au voyage. Ensemble, ils parlent d’amour avec l’union des deux cultures musicales, orientale et dansante.

L’album comprend 14 titres : 12 originaux et 2 reprises où ils rendent hommage à leur ami Charles Aznavour avec Ya Yemme / La Mamma.

Ils interprètent également la chanson qui a fait le tour du monde oriental “3 Daqat” où l’âme Gipsy et la voix de Hasna apporte à cette nouvelle version douceur et émotion.