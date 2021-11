Valérie Lemercier incarne sa version de Céline Dion dans “Aline”

"Aline” est une fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion. Pour se rapprocher au plus près de la réalité, Valérie Lemercier s’est entourée de comédiens québécois.

En effet, seuls 2 français sont à l’affiche : Valérie Lemercier qui incarne la chanteuse et Jean-Noël Brouté qui joue le maquilleur d’Aline. Ces derniers ont été coachés par des québécois pour avoir un accent réaliste.

Pour toutes les parties chantées, c’est Victoria Sio qui en a eu la charge. Deux professeures de chant, une Québécoise et une Américaine, la poussent aussi à se rapprocher le plus possible de l'accent de Céline Dion pour les chansons interprétées en anglais. Il a fallu pas moins de 3 mois de studios pour obtenir ce résultat bluffant.

Le film raconte plus de 80 ans de la vie de la famille Dieu. A la fin des années 60 au Québec, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or.

Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.