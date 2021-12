"We love Christmas", le nouvel album de noël d'Amaury Vassili

Le jeune ténor Amaury Vassili a sorti un nouvel album pour célébrer Noël.

"Les fêtes de Noël, c'est assez important pour moi. Enfant, Noël revêtait toujours plus d'importance que mes anniversaires. C'est pour moi vraiment la fête de famille ultime. Avec le virus, les gens étaient isolés, séparés. C'était compliqué pour tous. Je voulais revisiter ces chansons de Noël que tout le monde connait", raconte le chanteur.

Amaury nous emmène dans différents univers musicaux, blues, pop, reggae, classique. "Je voulais de la diversité, d'autres sonorités et tonalités. Qu'une impression de changement soit là en écoutant le disque. Qu'il puisse toucher tous les publics".

Amaury s'amuse avec les traditions pour mieux restituer la féérie de Noël. Pop, intimistes ou universelles, ses chansons convoquent de précieux souvenirs comme elle annoncent des jours meilleurs. Côté partage, il n'est pas en reste : des duos avec le mythique Roberto Alagna sur "Have Yourself A Merry Little Christmas" et Jean-Baptiste Guégan sur "Silent Night", viennent enrichir ce disque à la fois novateur et intemporel, envoûtant et fédérateur.

L'album est disponible depuis le 19 Novembre 2021.