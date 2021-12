Yvan Cassar en tournée pour le nouvel album "Johnny Acte II"

Retrouvez les plus grandes chansons du répertoire de Johnny Hallyday avec la majesté d’un orchestre symphonique.

Après un premier album évènement en 2019 dont les ventes atteignent aujourd’hui les 500 000 exemplaires, le chef d’orchestre, arrangeur, producteur et pianiste, Yvan Cassar qui n’avait pas imaginé toucher le cœur du public à ce point avec cet hommage à Johnny Hallyday, prolonge son travail sur ce répertoire avec le nouvel album "Johnny Acte II" sorti en septembre 2021. Ces deux albums permettront à tous ceux qui les aiment de retrouver toutes ces chansons sur scène dans cette émotion partagée.

Alors que tout le monde attendait ce nouvel album, une idée folle est peu à peu devenue une évidence : il faut faire entendre en concert ces enregistrements exceptionnels de la voix de Johnny Hallyday avec toute leur énergie, leur sincérité, leur puissance, accompagnés par l’ampleur d’un grand orchestre.

Yvan Cassar entreprend de construire un show comme Johnny n’a pas eu le temps d’en vivre. Ce sera le "Johnny Symphonique Tour : la voix d’Hallyday", un orchestre symphonique et un chœur sous la direction d’Yvan Cassar, pour une série de concerts aux mêmes dimensions ambitieuses que les orchestrations demandées jadis par le chanteur à son "Mozart", comme il le surnommait.

Fidélité absolue à la volonté et aux goûts de l’artiste, rigueur musicale et éthique, splendeur de la scénographie : à partir de mai 2022 dans une vingtaine de villes françaises, à Bruxelles et à Genève, une expérience unique pour retrouver Johnny dans l’incroyable vérité de sa voix captée sur scène, avec les arrangements classiques dont il avait rêvé. Johnny comme vous ne l’avez jamais entendu.

Le nouvel album existe aussi en coffrets de Noël : l'un au format CD avec les deux actes et le second format vinyle tiré à 5000 exemplaires.