La maison de l'UNESCO, un musée à ciel ouvert

La vie culturelle à Paris n'a pas encore repris mais notre reporter Murielle Giordan est là chaque week-end pour vous faire vivre des visites inédites.

Pour Accès Privé, elle est allée à la Maison de l'UNESCO, située 7place de Fontenoy dans le 7e arrondissement de Paris, à deux pas de la Tour Eiffel et du Champ de Mars. Ce site regroupe plusieurs établissements, dont le siège de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Ce lieu à part se trouve à Paris pourtant, quand on y entre, on est en territoire extra terroriale! Nous ne sommes plus à Paris, plus en France mais dans le monde !

Miro, de Picasso, de Calder... Cet endroit regorge d'œuvres d'art. De quoi épancher un peu notre soif d'expositions !

Grâce à Murielle Giordan, nous découvrons également la salle des conférences. C'est là où les 193 états membres se réunissent tous les deux ans pour prendre les plus grandes décisions... Et pour nous ressourcer, nous irons faire un tour dans le jardin japonais, qui invite à la méditation.

Et puis, il y a cet espace incroyable. Un lieu de recueillement et de méditation de Tadao Andō commanditée par l’UNESCO en 1995.

A l’intérieur, les chaises rigides obligent les visiteurs à se recentrer sur eux-mêmes s’ils veulent s’assoir. Le plafond est composé d’une dalle circulaire qui laisse entrer quelques rayons de lumière. La capacité de résonance du cylindre est bluffante !

Découvrez cet endroit inédit aux côtés de Murielle Giordan et Mélissa, guide culturel pour Cultival.fr.