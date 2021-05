Les secrets du Potager du roi à Versailles

Ce dernier a été créé pour Louis XIV entre 1678 et 1683

Construit sur une surface de 9 hectares pour Louis XIV par Jean de la Quitinie, le Potager du roi est aujourd’hui classé monument historique.

Louis XIV aimait particulièrement consommer des asperges, des poires et des pommes.... Accès Privé vous emmène dans la serre où poussaient à l'époque les figues, dont raffolait également le roi...

Aujourd’hui, les jardiniers perpétuent l'art de la taille et cultivent plus de 800 variétés de fruits et légumes dans ce jardin à la Française.

Suivez notre reporter Murielle Giordan aux côtés de David Provost, jardinier au Potager du roi, qui nous en révèle quelques secrets...

Un lieu à visiter © Radio France - Murielle Giordan

A noter : du 1er juin au 30 juin aura lieu le Mois Molière, un mois de musique et de théâtre dans plein de lieux à Versailles, dont le Potager du roi ! Un événement dont France Bleu Paris est fière d'être partenaire et qui fêtera son 25e anniversaire cette année...

Tout le programme sur moismolière.com.