Murielle Giordan vous dévoile quelques secrets du Casino de Paris

Aux côtés du propriétaire Frédéric Jérôme, elle a arpenté les couloirs, les dessous, et elle est tombée sur des trésors !

Le théâtre et les spectacles vous manquent ? Heureusement, il y a les accès privés de Murielle Giordan ! Murielle se glisse pour nous comme une petite souris dans les salles de spectacles pour en retracer leur histoire, le temps d'un reportage, d'une balade sonore.

Aujourd’hui, elle a poussé la porte du célèbre Casino de Paris, au 16 rue de Clichy dans le 9eme arrondissement, qui fut dans les années 30, et pendant longtemps, le temple du music hall. C’est notamment ici que se produisait une certaine Josephine Baker...

Et c'est aussi un endroit qui cache de petits joyaux comme les dessous de scène, un grand et magnifique vitrail visible depuis la rue et un petit endroit resté dans son jus des années 30, que le propriétaire a voulu garder tel quel !

Murielle Giordan nous emmène également dans la loge numéro 1 qui regorge d'anecdotes... Un certain Elvis Presley est passé par là et y avait même donné son seul et unique concert en France.

Bonne visite !