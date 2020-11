Visitez l’arrière des vitrines de noël du Printemps Haussmann

Murielle Giordan vous emmène avec elle tous les week-end dans les coulisses de lieux interdits au public... Elle lève le voile sur les secrets de la capitale.

Cette fois, elle a poussé la porte d'un grand magasin incontournable : le Printemps du boulevard Haussmann.

Pourtant fermé, elle a réussi à se glisser à l'intérieur du grand magasin pour filer sur la terrasse, admirer la vue et en savoir un peu plus sur l'histoire de ce grand magasin fondé par un certain Jules Jaluzot en 1865.

Et puis elle a rencontré le marionnettiste qui créé et peaufine les décors animés des traditionnelles vitrines de noël ! On ne sait pas encore quand elles seront inaugurées mais Murielle Giordan vous en offre un avant-goût !