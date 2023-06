Dans les coulisses de l'école du Roi Lion

C’est ici que se préparent les enfants qui interprètent les rôles des lionceaux Simba et Nala. Danse, chant, théâtre... Ils ont entre 9 et 11 ans et surtout un talent fou. Découvrez leur quotidien aux côtés de leurs professeurs grâce à notre reporter Murielle Giordan et son Accès Privé.

La célèbre comédie musicale “Le roi Lion “ est à l'affiche du théâtre Mogador pour une 3e saison consécutive ! Comme les adultes, les enfants doivent apprendre les chorégraphies, les chansons et la mise en scène. Et pour cela, ils ont intégré une école bien spécifique, l’Ecole du Roi Lion. Et pour jouer les rôles de Simba et Nala, 150 enfants ont dû passer un casting très sélectif. Il n’y a eu que 8 gagnants.

Notre reporter Murielle Giordan est allé à la rencontre de ce petit troupeau de lionceaux âgés de 9 à 11 ans qui s’entraine très dur depuis des semaines. Leur professeur n’est autre qu’Olivier, l’un des metteurs en scène. “On fait tout pour qu’ils soient heureux”. Et c’est bien le cas pour Raphaël, 11 ans, futur Simba qui se souvient très bien du casting et du moment où on lui a dit qu’il était pris. Surtout que “Raphaël a aussi son petit frère qui est là pour apprendre le rôle de Simba” explique Camille, la régisseuse-enfant du spectacle.

Toutes les 50-55 minutes, Olivier donne aux enfants “une pause de 10 bonnes minutes pour qu’ils se défoulent, parlent d’autres choses et s’amusent entre eux”. Surtout que leur enthousiasme a parfois tendance à déborder précise Philippe, régisseur-enfant. “Il faut ramener les limites aux ateliers qui sont préparés pour eux, c’est à dire le chant, la danse, la comédie. Ils travaillent tout ça pour exprimer et donner le meilleur quand ils sont en audition et on détecte assez rapidement les profils qui vont sortir du lot”.

Des repères au sol symbolisent les différents éléments du décor © Radio France - Murielle Giordan

C’est le moment de répéter la scène de la chute de Mufasa, une scène triste que les enfants doivent incarner. “Chacun le vit différemment. La difficulté pour eux, c’est que c’est quelque chose qui est joué sur une musique et en plus ils doivent monter sur une plateforme qui est plus haute qu’eux pour aller au niveau du corps du papa. Donc il y a plein de choses techniques qui arrivent à ce moment-là, ça peut être un peu mécanique au début”. Alors pour l’instant, dans le studio d’enregistrement, il y a plein de marques au sol : des lignes, des traits, des ronds qui représentent les différents éléments du décor et qui permettent de s’entrainer aux déplacements en respectant à peu près ce qui va se passer sur scène.

Côté chant, les enfants “apprennent petit à petit mais vraiment avec beaucoup d’efficacité” constate Dove, l’un des coachs vocaux. “C’est sûr que c’est impressionnant pour eux mais en même temps, ils ont la naïveté enfantine qui leur permet de chanter devant des milliers de personnes sans se poser de questions. Pour eux, qu’ils chantent devant 1, 10 ou 100.000 spectateurs, j’ai l’impression que c’est la même chose”. Mais ce qui est sûr c’est qu’ils vont vivre une expérience incroyable.

Dominique Trottein est le chef d'orchestre et directeur musical de cette nouvelle saison du Roi Lion à l'affiche du Théâtre Mogador et il est très content du casting. “On est plus de 45 sur scène, une trentaine de techniciens, ça court partout. Le jeune Simba est celui qui est le plus souvent sur scène dans le 1er acte”. Les enfants une capacité d’adaptation incroyable. Ils enchaînent les étapes : apprendre le texte et la chorégraphie, les répétitions en costumes puis celles avec l’orchestre jusqu’à être sur scène devant 1.600 personnes chaque soir. “C’est très impressionnant d’autant plus que la configuration du théâtre fait qu’on voit un mur de téléspectateurs, les balcons étant très pentus”.

Evidemment la réglementation concernant le travail des enfants est très réglementée. “Ils ne peuvent pas jouer 2 soirs de suite et ce qui est un peu frustrant pour ceux qui jouent en semaine c’est qu’ils ne peuvent pas saluer à la fin du spectacle parce que c’est trop tard”. Du coup, le planning est organisé de façon à ce que chaque enfant puisse au moins faire un week-end. Un univers nouveau pour les enfants mais aussi pour leurs parents qui sont très fiers et qui doivent organiser l’emploi du temps entre les répétitions et l’école.

Si vous souhaitez voir le résultat de ces heures de travail, rendez-vous au théâtre Mogador pour découvrir le spectacle du Roi Lion déjà vu dans le monde par plus de 100 millions de spectateurs.

