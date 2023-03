Dans les coulisses de la réserve d’eau Montsouris

C'est dans un endroit ultra sécurisé et protégé, interdit au public, que nous emmène notre reporter Murielle Giordan cette semaine. Direction le 115 rue de la Tombe Issoire, dans le 14ème arrondissement, à deux pas de la porte d'Orléans.

Autrefois appelé réservoir “de la Vanne” puis “de Montrouge”, le réservoir de Montsouris fut longtemps la plus grande réserve d’eau potable de la capitale, voire du monde. D’une surface de 60.000 m², ses deux étages superposés ont offert dès l’origine une capacité maximale de stockage de plus de 200.000 m³ d’eau.

140 ans plus tard, le réservoir de Montsouris pourvoit toujours à la consommation des Parisiens.

Murielle Giordan est accueillie par Armelle dans la cour, non loin d’une fontaine Wallace, du nom de ce philanthrope britannique qui avait installé à Paris 50 fontaines au moment de la guerre avec la Prusse pour permettre aux parisiens d’avoir de l’eau potable gratuite. “Ce don est aujourd’hui un symbole de l’accès à l’eau pour l’ensemble des parisiens. Il faut savoir qu’on a à peu près aujourd’hui 1.200 fontaines accessibles même si l’hiver on en réduit un certain nombre. On garde l’accessibilité sur les quartiers où se situe les personnes les plus défavorisées”.

Le réservoir de Montsouris construit par Eugène Belgrand, fonctionne depuis 1875 et est indispensable à la vie de nombreux parisiens qui consomment en moyenne 120 litres d’eau par jour et par personne. C’est 6 fois plus qu’au milieu du XIXe siècle.

Un petit aperçu du réservoir d'eau Montsouris © Radio France - Murielle Giordan

Le réservoir est composé de plusieurs compartiments. Ces derniers sont fermés à tour de rôle une fois par an pour être nettoyés. Ce roulement permet d’avoir toujours de l’eau disponible pour alimenter Paris”. “Une pénurie est difficile à imaginer. Par contre, on pourrait, avec une mauvaise gestion ou des épisodes caniculaires à répétition, être amené à demander des limitations d’usage”.

Il est temps pour notre reporter d’enfiler ses bottes, une charlotte et un casque pour descendre sous terre et se rendre à la source. L’impression d’entrer dans une grotte est assez immédiate “avec cette légère atmosphère humide et une odeur liée à la roche”. Arnaud, technicien ici, a été très impressionné lors de sa première venue par l’ambiance, les bruits et la température assez constante toute l’année.

A la construction des sortes d’aquariums naturels ont été installés dans lesquels ont été mises des truites avec une notion de “truitomètre” c’est à dire que ces dernières, "dès qu’elles ne se sentaient pas bien cela signifiait que l’eau était polluée”. Et vers les années 80, on a arrêté considérant qu’elles étaient mieux dans leur environnement nature et on avait plus du tout besoin de cette technique”. La couleur verte de l’eau est dû à la température aux alentours de 12°C et à la lumière.

La couleur verte de l’eau est dû à la température et à la lumière © Radio France - Murielle Giordan

Le personnel est très attaché à ce lieu magique. “On est responsable d’un bien sans lequel on ne peut pas vivre et cela donne à chacun de nous une vraie responsabilité”.

Derrière ce réservoir, c’est tout un mécanisme qui prend le relais pour transporter l’eau vers Paris. “Les formes des conduites sont calculées pour être le plus efficaces par rapport à la pression et donc il y a des endroits où ça déborde un peu”. La majorité du système parisien est automatique, c’est à dire que les vannes vont agir et réguler par elles-mêmes à partir d’un centre de contrôle-commande.

Et quelques mètres plus loin, ce sont les égouts. “Ce qui est génial ici, c’est qu’à l’époque, on a pensé à mettre l’ensemble des systèmes sous Paris".