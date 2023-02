Dans les coulisses de La Seine Musicale

Direction Boulogne Billancourt vainqueur du grand évènement France Bleu Paris "La commune où il fait bon vivre en Ile de France". Et La Seine Musicale, c'est l'un des joyaux de cette ville des Hauts de Seine. Et grâce à Murielle Giordan, vous allez découvrir ses petits secrets !

Concerts, comédies musicales, Ballets... La Seine Musicale, inaugurée en avril 2017, se situe à la pointe de l’île Seguin en lieu et place des anciennes usines Renault, à Boulogne-Billancourt, ville élue par vous “LA commune où il fait bon vivre en île de France”.

Aux côtés d’Elisabeth, guide pour Cultival , notre reporter Murielle Giordan nous emmène découvrir ce complexe culturel dédié aux musiques et aux spectacles. De loin, il ressemble à un paquebot amarré sur le fleuve, une volonté des architectes, avec une magnifique voile sur laquelle ont été installés 800m² de panneaux photovoltaïques pour capter l’énergie solaire. Une structure qui sert également “à protéger les 64 tonnes de verre de la sphère”.

Et si vous en avez l’occasion, regardez bien nous dit Elisabeth, “la sphère est posée sur des rails et elle bouge par à-coups toutes les 15 minutes grâce à l’énergie qu’elle a emmagasinée avec le soleil. A la fin de la journée, elle retourne à sa position initiale”.

“La grande rue” est un couloir immense de “la taille de la Tour Eiffel couchée**” soit 324m de long**. “Le but, c’est que même les jours de spectacle, les gens arrivent par la même porte”, ce qui donne dès l’entrée une ambiance de grande fête musicale.

“L’architecture est très propre des architectes qui ont construit le bâtiment à savoir Jean de Gastines et Shigeru Ban”. On retrouve 3 éléments présents dans leurs autres œuvres : “la lumière, le reflet et l’ondulation du verre”.

Tout le bâtiment est très minéral avec sa grande mosaïque, ses côtés boisés et sa végétation. Beaucoup d’ondulations, notamment au plafond, qui rappelle l’univers de l’eau, de la mer, de la Seine

La coque arrondie de l’auditorium et ses millions de carreaux de verre - Ludwig Favre

L’Auditorium avec ses 1.150 places accueille plutôt les concerts de musiques classiques. Sur sa coque arrondies, 7 millions de petits carreaux de verre jouent avec la lumière. “Ça, c’est vraiment la signature de l’architecte Shigeru Ban qui s’inspire d’un scarabée japonais qui change de couleur, le tamamushi. Et donc c’est assez surprenant car quand on arrive on voit du vert mais quand on regarde à gauche, on voit du marron, du rouge... on se demande si c’est notre cerveau qui nous joue des tours. Mais non, c’est vraiment en fonction de comment la lumière s’approche des petits carreaux”.

A l’entrée, se trouve une sorte de sas qui est en fait une chambre anéchoïque. “Une chambre sans écho souvent utilisée par les acousticiens. Le son qui est une vibration va être réfléchie aux murs puis portée à nos oreilles. Mais là, le mur absorbe totalement la vibration".

La salle même de l’auditorium est assez exceptionnelle, “on n’en a pas énormément en France, la première de ce type a vu le jour à Berlin. C’est une salle “en vignoble” où la scène est au milieu avec tout autour des balcons. Et ce qui frappe quand on arrive ici, ce sont les 2 couleurs : le rouge et le bois”. Et si vous levez la tête, vous pourrez admirer ce qui ressemble à une ruche, “des alvéoles de tubes de cartons de plusieurs diamètres que Shigeru Ban a découpé. Il faut savoir que ce dernier est “un architecte d’humanitaire. Quand on a une catastrophe naturelle ou autre, il va créer des maisons en tubes de carton”.

Le plafond de l’auditorium ressemble à une ruche - Ludwig Favre

Direction la grande scène qui peut accueillir jusqu’à 6.000 spectateurs. C’est ici qu’on lieu les concerts d’artistes célèbres mais aussi des spectacles équestres ou sur glace. Là aussi un sas où tout est feutré. “Ces petites entrées font référence aux amphithéâtres romains et à leurs “vomitoires”, ces passages qui permettaient “de séparer les différentes classes sociales et une meilleure façon d’évacuer la salle. Plus vous en avez dans une salle de spectacle, plus elle est grande”.

Côté décoration, c’est beaucoup plus neutre. La scène est modulable “mais ce qui plaît énormément aux artistes, c’est cette proximité avec les spectateurs”.

A noter que vous pouvez aller boire un verre à La Scène Musicale même sans billet d’entrée, en journée comme en soirée.