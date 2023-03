Dans les coulisses de la station de métro fantôme dédiée au cinéma

Chaque jour des milliers de voyageurs transitent par la station Porte des Lilas mais aucun ne se doute que derrière une porte se cache un véritable plateau de cinéma où se tournent en moyenne 5 films par an. Découvrez les secrets de cette station aux côtés de notre reporter.

Cette semaine, notre reporter Murielle Giordan nous emmène dans un lieu insolite. Un lieu que tout le monde a déjà vu sur grand écran mais où plus personne ne va depuis la fin des années 30 : la station cinéma de la Porte des Lilas sur la ligne 11. Fermée au public, elle est toutefois régulièrement occupée par des équipes de tournage pour y filmer des séquences sur les quais ou dans les tunnels.

L’accès se fait par une porte dérobée. “Evidemment c’est isolé du reste de la station de façon à ce que personne n’entre pendant un tournage” explique Karine Lehongre Richard, responsable des tournages à la RATP.

Notre reporter se retrouve dans une station “classique” mais sans aucune décoration. Les cadres publicitaires sont en réalité des fonds bleus pour permettre aux réalisateurs de mettre les éléments graphiques qu’ils souhaitent.

“Ici, on a 2 quais face à face, on est parallèle à la ligne 3bis et aucun train ne va pouvoir circuler excepté notre train de tournage. Un train qui va être manipulé par les conducteurs qui vont pouvoir l’acheminer de la Porte des Lilas sous tunnel vers une autre station qui s’appelle Haxo, une station fantôme également. Ça nous permet d’avoir 1Km de tunnel, 1Km de circulation à environ 10Km/H”.

La station Haxo © Radio France - Murielle Giordan

Beaucoup de films et séries ont été tournés en partie ici. “A bout Portant”, “Le Bureau des Légendes”, “Engrenages”, “Une époque formidable”, “Julie et Julia”, “Bande de fille”.... C’est ici également que Nino ramasse les bouts de photos dans “Le fabuleux destin d'Amélie Poulain”. La station avait alors été renommée “Abbesses”.

La station fantôme est conservée dans son jus des années 1930 “pour permettre aux productions de s’adapter et de pouvoir tourner ici des films qui se dérouleraient soit pendant la seconde guerre mondiale soit dans les années 60, 80... C’est une station un peu caméléon".

Karine croise par son métier de nombreuses stars. Elle se souvient notamment de sa rencontre avec Jean-Paul Belmondo il y a quelques années lors du tournage du film “Un homme et son chien”. “J’avoue que c’était ma plus belle rencontre puisque j’ai eu la chance, en plus, de lui donner la réplique en jouant le rôle d’une contrôleuse. J'étais très impressionnée par sa sympathie, sa gentillesse, il répondait à toutes les sollicitations, un vrai monsieur”.

La station peut accueillir jusqu’à 200 personnes “mais équipe comprise. C’est pour cela qu’il faut être extrêmement vigilant et qu’on encadre un tournage pour éviter tous risques liés aux transports”.

Une journée de tournage coûte dans les 20.000 euros hors taxes mais ça dépendra également des moyens humains qui sont mis à disposition de la production. “Mais en réalité le bénéfice pour nous, c’est surtout un bénéfice image. Quand on a un Keanu Reeves qui apparait dans le métro dans le film “John Wick” en gardant le nom de la station Porte des Lilas, là c’est un super bénéfice image”.