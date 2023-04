Ne la cherchez pas, elle n’existe sur aucun plan de métro. Située à deux pas de l'arrêt Strasbourg-Saint-Denis dans le 10e arrondissement de Paris, elle est fermée aux voyageurs depuis 1939.

La station Saint-Martin... Située à 2 pas de l'arrêt Strasbourg-Saint-Denis dans le 10e arrondissement de Paris, vous êtes probablement passée devant cette bouche de métro. Barricadée, elle cache pourtant un décor édifiant.

Song Phanekham, conférencier pour la RATP, guide notre reporter dans cet endroit incroyable où le temps s’est arrêté. Pour accéder à cette station créée dans les années 30 mais très peu utilisée, il faut emprunter un petit passage dérobé qui se trouve au pied du théâtre de la Renaissance. “En 1939, on est à la veille de la Seconde Guerre Mondiale et avec la pénurie de personnels qui sont partis au front et les économies qu’il fallait faire notamment par rapport à l’énergie, elle a fait partie de la soixante de stations qui ont fermé pendant la durée du conflit. A la fin de ce dernier, seules quelques-unes ont rouvert mais pas celle de Saint-Martin”.

Pour des questions de sécurité, notre reporter doit s’équiper d’un gilet orange “pour être visible des conducteurs car les métros continuent de passer mais ils ne s’arrêtent pas”.

Dans les coulisses de la station fantôme Saint Martin © Radio France - Murielle Giordan

Tout de suite, “on voit que ces couloirs n’ont pas été utilisés depuis un certain temps”. Quelques marches plus bas, se trouve l’ancienne salle des recettes, “c’est à dire là où on vendait les tickets et que se trouvaient les poinçonneurs avant de descendre sur les quais”.

Ici se trouve encore un P.I.L.I., un plan indicateur lumineux d'itinéraire, construit dans les années 30 et “dont la particularité est d’avoir des loupiotes représentant chaque station de métro”. En dessous se trouvait une console avec énormément de boutons, un par station de métro. “Et pour savoir l’itinéraire qu’on devait faire on appuyait le bouton de la station où on voulait se rendre et le trajet s’illuminait sur le plan”.

Le LIPI permettait de visualiser son trajet © Radio France - Murielle Giordan

Sur les quais, il reste quelques publicités... faites en faïence. “Ce sont des reliquats d’une exposition publicitaire imaginée à l’issue de la Seconde Guerre Mondiale. La régie publicitaire voulait valoriser les espaces pour créer du dynamisme commercial”, une sorte de showroom destinée uniquement aux professionnels puisque la station était fermée. “La céramique permettait de proposer des publicités en relief et permanentes. Mais cette solution n’a pas eu beaucoup de succès car personne n’avait envie de fixer dans le long terme son image sur les murs du métro”.

Des publicités en céramiques ? Une idée proposée à l’époque par la régie publicitaire de la RATP © Radio France - Murielle Giordan

Mais attention rappelle Song Phanekham, cette station fantôme ne l’est finalement pas tant que ça “déjà parce qu’il y a du personnel qui vient y travailler, notamment ceux qui font les infrastructures. C’est très important de continuer à inspecter les lieux pour être sûr qu’il n’y a de défaut, d’infiltration, de risque d’effondrement”.

“Le quai n’a plus vu passer un seul voyageur depuis 1939”. Aujourd’hui une partie murée isole la station. Mais celle-ci tremble dès qu’un métro ne passe pas loin. “C’est là qu’on se rencontre que le métro n’est pas un petit matériel”.

Song Phanekham se souvient de la première fois qu’il est venu aussi. C’était forcément un choc. “Quand on est habitué à un flux voyageur quotidien qui est assez impressionnant, se retrouver tout seul dans autant d’espace, ça fait quelque chose. Et puis découvrir toutes ces traces historiques restées intact, c’est vraiment une chance”.

Direction maintenant le “quai mort” de la ligne 9. “Il n’y a pas de protection, de mur, on est donc directement au contact des trains”. Au milieu du quai se trouvait à l’époque la cabine du chef de station. “C’est là que se tenait un agent du métro dont le rôle était de surveiller le quai et de veiller à la bonne marche des trains”.

Le quai est plus long que ce qu’on a l’habitude de voir, “car on s’imaginait à l’époque avoir des trains assez long”. Un quai standard mesure 75m, ici c’est un quai de 120m. “On voit aujourd’hui que des trains plus longs seraient peut-être nécessaires vu le monde qu’il y a dans les transports”.