Dans les coulisses de métiers d’exceptions

Cette semaine, notre reporter Murielle Giordan met à l’honneur “les petites mains” qui travaillent dans des lieux prestigieux. Sylvain est argentier du Palais de l’Elysée et Leslie, horlogère au Château de Versailles.

Comme à son habitude Murielle Giordan nous emmène dans des endroits inaccessibles au public. Et cette semaine, on prend le temps de découvrir 2 métiers d’exception qui demandent minutie, patience et beaucoup de doigté.

Direction le Palais de l’Elysée pour commencer. Chaque année, ce sont environ 80.000 repas par an qui sont servis ici, depuis le repas du personnel et des collaborateurs jusqu’aux dîners d’Etat. Il faut savoir que ce lieu de pouvoir compte pas loin de 800 employés parmi lesquels des archivistes, fleuristes, cuisiniers, jardiniers, horlogers, huissiers, pompiers...

Notre reporter, Murielle Giordan, a pu suivre l'un des argentiers dans des zones très privées, où des coffres en bois abritent de véritables trésors : la vaisselle de l'Elysée. Sylvain Pomart travaille ici depuis 1992. “On travaille avec des pièces de collection, on est là pour faire perdurer toutes ses traditions”.

L’argenterie est stockée dans un endroit climatisé pour une meilleure conservation. “Il ne faut pas de choc thermique et une hydrométrie assez bien régulée. Heureusement on a des coffres qui ont été conçus pour cet effet”.

“La vaisselle de Sèvres est réservée pour les réceptions officielles. Il y a 2 plongeurs qui se partagent environ 1.5000 à 2.000 pièces de Sèvres dans la soirée car rien ne va au lave-vaisselle. C’est une vraie mission de confiance”.

Assiette du célèbre service aux oiseaux © Radio France - Murielle Giordan

Et parmi les pièces exceptionnelles, Sylvain Pomart a voulu faire découvrir à notre reporter un célèbre service aux oiseaux, dont les assiettes reprennent une forme créée par Duplessis au XVIIIe siècle. “C’est celui qui interpelle davantage de par sa finesse et sa dorure. On ne peut pas rester insensible à ce genre de services utilisés pour les plus grands dîners d'Etat. Ils ont été créés au milieu du XIXe. On a des pièces de Napoléon III ou encore Louis Philippe”. Chaque cuillère, chaque tasse, chaque assiette est ainsi bichonnée par toute une équipe, pour éviter la casse.

Pour aller au salon, le chemin est long. Il y a donc toute une préparation en amont pour éviter tout incident. “Tous les couverts sont rangés par variété sur des plateaux. Ils sont ensuite drapés d’un liteau pour montrer que c’est prêt à partir en salle. Et le jour J, quand les tables sont nappées, on descend le matériel presque en direct pour faire les mises en place après concertation avec les autres services”.

Une vingtaine de kilomètres à l’ouest, Leslie veille sur les plus de 150 pendules et horloges du Château de Versailles, dont certaines ont 350 ans... Chaque lundi, elle inspecte toutes les horloges qui se trouvent un peu partout. Notre reporter la retrouve devant la pendule de Morand, une des plus vielles du château, offerte à Louis XIV par un horloger. “C’est une pendule très particulière puisqu’elle est à automates”.

Avec une petite manivelle, Leslie remonte les poids pour la relancer pour quelques jours. Pour elle, pas de routine, “toutes les journées sont différentes”. C’est la beauté de ce métier nous confie-t-elle.

Leslie, l’horlogère du château de Versailles © Radio France - Murielle Giordan

A chaque heure pleine, un cycle d’animations se met en marche et la pendule de Morand prend vie avec notamment “des nuages en haut qui s'écartent pour laisser passer une petite renommée qui va venir couronner le roi. Ce dernier va ensuite sortir par les portes qui sont à l’avant. Et après, c’est au tour du carillon de se faire entendre”.

Malheureusement, les visiteurs du château de Versailles ne peuvent pas la voir en fonctionnement tout simplement parce que sinon Leslie passerait son temps à remonter les poids.

Toutes les horloges du château ont des mécanismes d’époque. Une d'elle a impressionné notre reporter, il s’agit de l’horloge astronomique de Passemant. Livrée à Louis XV en 1754, elle repose sur un pied de marbre blanc pour éviter toutes les vibrations quand on marche à côté, “surtout que le château est principalement en bois”. “Il y a un capteur sur le socle qui mesure les vibrations pour voir si le socle joue toujours son rôle car le château a beaucoup bougé”

Et incroyable, cette horloge indique la date jusqu’en 9999, en tenant compte des années bissextiles, des phases de la lune et du mouvement des planètes. Et surtout, précise Leslie, “elle donne les heures, les minutes et les secondes ce que toutes les horloges ne faisaient pas à l’époque. Elle donne même la minute vraie et la minute moyenne, c’est à dire l’heure solaire et l’heure locale. Et puis, à côté de ça, elle a un calendrier avec le jour de la semaine, le numéro du jour dans le mois et puis le mois". Les explications de toutes les prouesses de cette horloge sont à découvrir dans notre podcast.

Dans la nouvelle chambre du roi, se trouve “une des pendules qui servait d’heure de référence car relativement précise, on pouvait caler les autres pendules sur son battement à elle. On a de la chance ici, car même si les pendules sont très anciennes, elles sont encore très précises”.