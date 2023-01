Dans les coulisses des Invalides

En 2023, notre reporter Murielle Giordan nous propose toujours ses visites insolites dans des endroits inaccessibles au public. Et on commence l’année, aux Invalides, un lieu voulu par Louis XIV pour héberger ses soldats blessés à la guerre.

C’est en 1674 que la cité des Invalides ouvre ses portes pour accueilli ceux qui ont servi l’armée royale. À la fois hospice, caserne, couvent, hôpital et manufacture, ce lieu voulu par Louis XIV est une véritable cité réglementée selon un système à la fois militaire et religieux.

Un monument d’exception, repérable dans le paysage parisien grâce à son célèbre dôme doré et qui regorge de petits secrets. Notre reporter Murielle Giordan a voulu en savoir plus. C’est parti pour une visite inédite aux côtés d’Elisabeth, guide culturelle.

Une visite qui commence par la cour d’honneur “où se passent tous les événements militaires, que ce soient les cérémonies ou les hommages aux civils et militaires”. De dimensions impressionnantes, 102m sur 64, elle est entourée de Pavillons, dont 2 qui amènent au Musée. Sur la partie haute de l’édifice trônent 60 lucarnes. “Elles sont toutes différentes et représentent toutes le thème de la guerre”. Une d’entre elles est un peu particulière puisqu’elle est tenue par “un loup qui voit, regarde, supervise le bâtiment. C’est en fait le Marquis de Louvois qui s’est représenté dans cette lucarne”.

Direction le caveau des gouverneurs. Pour y accéder, il faut emprunter un couloir où sont installés de nombreux bancs. Au bout, une salle avec des plaques aux murs. Derrière chacune d’elle, un cercueil.

Couloir permettant d'accéder à la salle des gouverneurs © Radio France - Murielle Giordan

Tout en haut, se trouve une plaque vierge réservée au gouverneur des Invalides. “S'il meurt pendant ses fonctions et s'il le souhaite, il peut être enterré ici. Mais se pose généralement la question de la famille. Par exemple le Général de Gaulle à qui on avait proposé d’être enterré ici avait préféré l’être auprès de sa fille à Colombey-les-Deux-Églises. En tout cas, c’est le meilleur hommage qu’on puisse donner à ses personnes”.

La salle des gouverneurs © Radio France - Murielle Giordan

A Paris, il y a 2 cathédrales. Notre Dame de Paris bien sûr mais aussi la Cathédrale Saint Louis qui se trouve ici aux invalides avec cette petite particularité d’avoir un diocèse aux armées. “C’est très étroit, il n’y a pas beaucoup de décorations et quand on regarde les vitraux, il n’y a aucune connotation religieuse”. C’est ici que tous les soldats assistaient à la messe.

Ce qui est frappant ici, ce sont également tous les drapeaux installés en hauteur. “Ce sont des étendards, des trophées de guerre pris à l’ennemi. Ça peut paraître curieux mais cela répond à une longue tradition. Jusqu’à la Révolution française, tous ces drapeaux sont accrochés à Notre Dame”.

Changement de décor dès la sortie de la Cathédrale Saint Louis. “On change de siècle. On peut voir au sol les fleurs de lys et la couronne royale donc ça, les éléments de Louis XIV. On a vraiment le passage du 17e siècle au 19e".

C’est dans l'église du Dôme des Invalides que se trouve le tombeau de Napoléon. “Il n’a jamais dit qu’il voulait être enterré aux Invalides mais on ne pouvait pas trouver meilleur endroit que celui-ci".

Le tombeau de Napoléon © Radio France - Murielle Giordan

Le tombeau est une sorte de sarcophage “assez imposant”. A l’intérieur, le cercueil dans lequel se trouve le corps de Napoléon est en ébène et “ce dernier est emboîté dans 4 autres cercueils, un peu comme des poupées russes. Il y en a 2 en plomb, 1 en acajou et un autre en fer blanc”.

Mort en 1821 à Saint-Hélène, il a fallu attendre l’accord du gouvernement français pour le rapatriement du corps. Une décision qui a été prise Louis Philippe. “Les travaux commencent alors en 1840 sous la direction d’un artiste italien et ça va mettre seulement 21 ans. Quand on arrive dans l’Eglise du Dôme, on retrouve un résumé de l’histoire de France”.