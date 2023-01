Dans les coulisses des opéras de Paris

Dans les coulisses de l’opéra Bastille

Inauguré en juillet 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française, l'Opéra Bastille accueille chaque année de nombreux spectacles.

Patrick travaille ici depuis le tout début et a même connu le chantier. Il nous emmène découvrir “les dispositifs scéniques”, c’est à dire les coulisses, “les plus grandes jamais construites à ce jour dans le monde”. Elles se situent au 6e dessous, 21 mètres sous le niveau de la rue.

A la sortie de l’ascenseur, un immense hangar. Patrick compare cet endroit à la cale d’un porte-avion, “d’ailleurs il y a beaucoup de similitudes entre les équipements techniques qui ont été mis en place ici et ce qui régit souvent la vie des porte-avions". Pour bien comprendre comment s’organisent les différents espaces, il nous emmène dans celui qui se situe sous la scène principale. “Ici la hauteur sous plafond est de 14 mètres, c’est un endroit où on stock, construit et démonte les décors”.

Dans les coulisses de l'Opéra Bastille © Getty - Stéphane Cardinale - Corbis

Sur les murs, de nombreux dessins ont été réalisés par des techniciens “avec l’accord de leur responsable pour égayer un peu le lieu un peu tristounet car tout en béton”.

Pour remonter les éléments du décor, 2 ascenseurs ont été construits. Le plus grand, un carré de 400m² de superficie, se trouve au centre de la scène principale. “C’est un mécanisme qui s’inspire d’une manière assez proche de celui qu’on utilise dans la marine sur les porte-avions".

Dans les coulisses de l’Opéra Comique

Direction le 2e arrondissement. C’est ici qu’a été installé l’opéra comique en 1783, et dont l'histoire est chaotique. Il a notamment été marqué par un terrible incendie au 19e siècle pendant une représentation...

Notre reporter Murielle Giordan retrouve Agnès Terrier, dramaturge de l’Opéra Comique au 5 rue Favart, l’entrée “administration” mais également l’entrée et la sortie des artistes. Le public, lui, entre par la façade place Boieldieu. Ensemble, elles traversent la salle Bizet qui sert pour les conférences, les colloques ou encore “des petits concerts de musique de chambre”. Entièrement réaménagée, elle peut accueillir aujourd’hui environ 80 personnes.

Les marches des escaliers des espaces publics de l’Opéra Comique sont toutes en marbre parfois en marbre veiné, parfois en marbre uni. Une idée de l’architecte Louis Bernier dans les années 1890, lors de la construction de la 3e salle Favart. Pour lui, cela permettait “une circulation plus fluide du public et en particulier une évacuation rapide des spectateurs en cas d’incendie”.

“Ce qui caractérise l’Opéra Comique maintenant, c’est la lumière naturelle grâce aux nombreuses ouvertures et à leurs baies vitrées et cette alternance de marbre qui facilite beaucoup les déplacements.”

La salle Favart de l'Opéra Comique - DR Stefan Brion

Quand notre reporter entre dans la salle de l’Opéra Comique, elle est tout de suite impressionnée par les nombreuses dorures et la couleur rouge très présente. Il faut savoir qu'elle se trouve ici dans l’un des derniers théâtres à l’italienne édifiés en France.

Agnès Terrier nous précise également que c’est un théâtre où “les représentations ont encore lieu en pleine lumière”, c’est à dire que le public n’est pas plongé dans le noir. La salle est petite, elle n’a jamais été agrandie depuis ses débuts. Une intimité se crée forcément, “où qu’on soit assis dans la salle, on est proche des artistes”.

L’Opéra-Comique est l’un des rares théâtres lyriques français à disposer encore d’un atelier de création de costumes mais aussi de création de perruques. Ce dernier se trouve au dernier étage du Théâtre, sous le toit. Les anciens placards en bois conservés donnent à la pièce une odeur bien spécifique. A l’intérieur de nombreux costumes qui servent, encore aujourd’hui, de modèles pour des coupes bien précises de costumes anciens.

La pièce est en partie conservée dans son jus. Seuls ont été refaits des plafonds techniques et des ouvertures ont été créées pour apporter de la lumière naturelle. Et bien sûr toutes les dispositions de sécurité sont neuves. “On a un dispositif de vaporisation qui pourrait éteindre un feu sans abîmer les costumes”.

Dans les coulisses de l'Opéra Royal de Versailles

C’est Louis XV qui, à l’occasion du mariage de Louis XVI et Marie Antoinette, a confié le bâtiment à un architecte. Installé au bout de l’aile Nord du château où se trouvaient auparavant des appartements, il fut le plus grand opéra d'Europe jusqu’à l'arrivée de l'Opéra Garnier. “En 18 mois, on a construit le plus bel opéra du monde” nous confie Laurent Brunner, le directeur de Château de Versailles Spectacles

Mais cet opéra “n’a été construit et utilisé que pour les mariages princiers”. Il n’a donc servi qu’une vingtaine de fois en 20 ans. “On se servait de ce lieu pour faire 3 jours de cérémonies différentes”. Le premier soir ressemblait le plus à un spectacle d’opéra de nos jours avec des artistes sur scène et le public en salle, le deuxième donnait lieu au banquet nuptial où moins de 20 personnes mangeaient pendant que les autres regardaient et enfin, le dernier soir, avait lieu un grand bal pour lequel “on relevait le niveau du parterre au niveau de la scène”.

La loge du roi de l'Opéra Royal © Radio France - Murielle Giordan

Le roi, lui n’est évidemment pas au même niveau que les autres dans le bâtiment. Pour accéder à ses espaces, il faut emprunter quelques marches et un grand couloir de pierres et de marbre majestueux. Derrière la “porte privée” se trouve un tout petit salon équipé d’une cheminée où le roi peut se chauffer avant le spectacle et pendant l’entracte. De là, on accède aux 3 loges royales.

“La loge du roi est assez petite mais elle donne exactement au point central de l’opéra”. Elle est pourvue de grilles qui permettent au roi d’assister au spectacle incognito mais aussi d’éviter d’interrompre le spectacle. Car comme nous le rappelle Laurent Brunner, auparavant le spectacle devait s’arrêter dès que le roi s’absentait et ne reprenait qu’à son retour. Avec les grilles, personne ne sait s'il est là ou pas, donc le spectacle continue.