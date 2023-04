Direction cette semaine la rue Montmartre à Paris à 2 pas des grands boulevards dans Dans les coulisses du Café Oscar. Caché au fond d’une cour pavée, l'endroit vaut le détour. Murielle Giordan vous le fait découvrir dans Accès Privé.

Cette semaine notre reporter a jeté son dévolu sur le Café Oscar, le plus vieux Comedy Club de Paris. A sa tête, une femme de caractère. Quand Monica est arrivée en France, il y a 30 ans, elle est tombée amoureuse de ce café. Elle en a depuis fait une sorte de cabaret joyeux, intime, libre et convivial où se produisent plusieurs fois par semaine de jeunes humoristes autour d’une maîtresse de cérémonie.

Le Café se trouve au fond d’une cour. “Il faut avoir un peu de curiosité pour venir nous voir” s’amuse Monica “mais une fois qu’on y est, on découvre ce petit décor que j’ai créé : des tableaux de femmes nues sur les murs, des ciels étoilées, des banquettes rouges... Une ambiance un peu sensuelle à la Tim Burton”.

Quand elle est arrivée ici en 1993, “c’était des tableaux de chasse aux murs, un buffet à volonté et des serveuses avec des petits tabliers. C’était un restaurant de boursier qui n’ouvrait que le midi. Le lieu était ouvert 90 ans avant moi, ça veut dire que ça fait plus de 120 ans que c’est ouvert, et j’ai trouvé qu’il y avait une âme ici, quelque chose de très positif. Créé un lieu à moi, c’était vraiment l’ambition que j’avais une fois la décision prise de rester en France”.

L’humour est arrivé dans ce lieu, grâce à un client qui a proposé de jouer. “Le seul décor de sa pièce de théâtre était un banc. Mon père a construit une espèce de mini-scène avec des parpaings et a passé une annonce. Et là, je me suis retrouvée avec plein de monde qui me demandait de jouer. Donc j’ai fait des auditions toute seule. On a commencé par des sketchs, ce n’était pas encore du Stand up, puis l’humour en général a évolué, on a évolué avec”.

En 30 ans, beaucoup d'humoristes ont commencé ici : Fabrice Eboué, Amel Chahbi, Nawell Madani, Tony Saint Laurent, Blanche Gardin, Vérino... “C’est une pépinière. On forme, on forme et ils s’envolent quand ils grandissent. Notre objectif, c’est ça, de choisir la qualité, aider les artistes à se développer et puis après regarder les affiches à Paris pour voir qui fait l’Olympia”.

Le Café Oscar, une ambiance intimiste - DR : Café Oscar

Ce Comedy Club qui ne ressemble à aucun autre a même servi de décor pour de nombreuses productions cinématographiques. “Nous avons eu la chance de participer au film de Nawell Madani “C’est tout pour moi” mais aussi pour “Madame Claude”, une cause que je voulais défendre, c’est mon côté féministe. Et puis, il y a eu aussi Thomas Dutronc qui est venu tourner un clip. Apparemment c’est un lieu très cinématogénique”.

Quant au nom du Café, “Oscar”, c’est tout simplement le prénom de son père. “J’ai choisi l’homme qui ne me quittera jamais, mon papa”.

Blandine-Alice présente le plateau de l’Oscar Comedy Club tous les dimanches à 19h. “La première fois que je suis venue ici, c’était en tant que spectatrice. Et je me suis demandé si je n’étais pas dans une maison close, j’étais assez déroutée” car cette salle est très intimiste. “Mais c’est ça que je trouve extrêmement sympathique, c’est d’être vraiment dans le moment et de voir les gens à qui on s’adresse. C’est extrêmement agréable d’établir une complicité”.

Les artistes se préparent dans l’ancienne cuisine. “Avant les loges se trouvaient derrière la scène mais j’avais cette sensation d’être coupée d’eux. Comme ça quand ils sortent, on est là pour les féliciter ou les consoler si besoin” explique Monica. Et attention rappelle Blandine-Alice, "L’humour c’est un travail, c’est de l’orfèvrerie. Trouver le bon rythme, le bon mot, le bon ordre de la phrase, ça peut être incroyablement long”.

Dans notre podcast, Monica nous raconte son plus grand moment de solitude, “c*’était tellement malaisant que je me suis accroupie derrière le bar pour que personne ne me voit. Des années après on en rigole mais sur le moment c’était horrible*”.

Le 24 avril prochain, pour ses 30 ans, le Café Oscar a préparé une soirée exceptionnelle où 30 artistes vont se succéder avec comme défi commun : faire rire en 3 minutes !