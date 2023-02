Dans les coulisses du jardin des tuileries

Direction cette semaine le plus ancien et le plus vaste jardin de Paris. Chef-d'œuvre des jardins classiques, il abrite des ormes et certains arbres en place depuis le second empire...

Construit en 1564 suite à la volonté de Catherine de Médicis, le jardin a été ouvert au public en 1667 et doit son nom aux tuileries qui se trouvaient dans le quartier. Il forme une sorte de trait d’union entre le Musée du Louvre et la place de La Concorde. Aujourd’hui, de nombreuses activités ainsi que des jeux et animations y sont proposés aussi bien pour les enfants que pour les grands.

Floriane Guihaire est la cheffe du service jardins. “Il y a presque 24 hectares à entretenir donc ça demande beaucoup de travail. On taille les arbres en rideau, c’est à dire très droits, très géométriques. C’est une entreprise extérieure qui vient tailler ses arbres avec des machines spécifiques. Comme ils travaillent avec le public, nous devons faire attention que tout se passe bien et que tout est sécurisé”.

Le jardin des Tuileries est un jardin à la française imaginé par André Le Nôtre. “On a toutes les grandes caractéristiques du jardin régulier : les perspectives jusqu’aux Champs Elysées, les symétries, les bassins, les jeux d’optique... Il est vraiment très particulier”. “Quand on arrive ici pour la première fois, on est toujours impressionné”.

Les pelouses demandent beaucoup d’entretien et avec près de 14 millions de visiteurs par an, pas d’autre choix que d’en interdire l’accès. Thomas est en charge de l’arrosage. Pour lui pas de préférence entre les saisons, “le travail n’est pas le même mais c’est toujours aussi passionnant”.

De fin novembre à début mars, "on plante des arbres par exemple mais en dehors des périodes de gel. Quand un arbre meurt, on le remplace car nous sommes ici un espace boisé classé. Et puis on prépare l’arrivée du printemps. Il faut que les machines et les commandes soit prêtes pour le redémarrage de la saison”.

Franck, jardinier d’art au jardin des tuileries © Radio France - Murielle Giordan

Les fleurs bisannuelles, les pensées, les primes verts... attendent dans un enclos d’être plantées dans les massifs. Evidemment les plantations ne se font pas au hasard , il y a tout un cahier des charges à respecter. “ On fait 2 fleurissements par an, au printemps et en été, et on se réunit avec notre collègue conservatrice du jardin. On choisit une exposition temporaire du Louvre et on associe une œuvre d’art à un massif. Les jardiniers retranscrivent en fleurs ce qu’ils ressentent ”.

Franck, jardinier d’art au jardin des tuileries, va préparer un massif avec des tulipes de 3 couleurs différentes. Il est toujours heureux d’être interpellé par les passants. “On renseigne le public et des fois on tombe sur des amateurs très avertis et qui sont parfois mieux informés que certains professionnels”. "Quand il pleut vraiment trop, on arrête le chantier et on en profite pour entretenir le matériel et mettre de l’ordre dans nos papiers”.

Le bureau des jardiniers est bien caché. “Nos bureaux sont sous une des terrasses avec un espace devant pour pouvoir ranger tous nos outils, les engins et pouvoir manger un petit peu à l’abris du public”.

Parfois il faut aussi gérer des urgences comme après une tempête par exemple. “C’est un moment angoissant car pendant la tempête on ne peut rien faire, sauf attendre et constater s'il y a eu des dégâts ou pas. Une fois, un arbre est tombé dans le jardin et il a fallu très vite sécuriser la zone”.

Le buste de Charles Perrault au jardin des Tuileries © Getty - Christophe Lehenaff

Et c’est bien grâce aux jardiniers que nous pouvons nous promener au jardin des Tuileries . A l’époque Colbert souhaitait le fermer au public. " Charles Perrault qui travaillait pour ce dernier n’était pas du même avis. Il décida alors d’emmener Colbert voir les jardiniers pour discuter avec eux. Des jardiniers qui l’ont rassuré en lui disant qu’il n’y avait pas tant de dégâts que ça et que l’interaction avec le public était très importante pour eux ”. C’est aussi la raison pour laquelle une statue de Charles Perrault a été installée non loin de l’aire de jeux des enfants. “ Au pied du buste, le chat botté et 3 petites filles qui dansent autour pour le remercier ”.