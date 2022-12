Dans les coulisses du magasin Printemps

Dans les coulisses de “La Belle et la Bête” au château de Maisons

Notre reporter Murielle Giordan explore pour vous les lieux interdits au public et cette semaine on la suit dans les coulisses d'un spectacle immersif hors du commun. Un spectacle XXL rendu possible grâce à 550 bénévoles et des comédiens professionnels... Découvrons ensemble l'envers du décor...