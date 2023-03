Dans les coulisses du Mobilier National où se fabrique la tapisserie olympique pour Paris 2024

Le 14 mars, nous serons à 500 jours des JO de Paris. L’occasion pour notre reporter Murielle Giordan de pousser les portes de la manufacture nationale de Beauvais créée en 1664 par Louis XIV où se confectionne actuellement la tapisserie olympique.

La manufacture, détruite lors de l’incendie de la ville de Beauvais en 1940, vient s’installer sur le site des Gobelins. En 1989, 10 métiers regagnent la ville de Beauvais dans d’anciens abattoirs rénovés, tandis que 12 métiers sont toujours installés sur le site de Paris. Par tradition historique, l’atelier parisien a gardé le nom du lieu où la manufacture a vu le jour en 1664.

C'est donc à Paris que se réalise des tapisseries de basse lisse, sur métier horizontal. Odile est la responsable de l’atelier parisien où des lissières réalise actuellement l’une des 3 partie de la tapisserie Olympique qui sera installée dans un lieu emblématique des JO de Paris 2024. Cette tapisserie dessinée par l’artiste franco-iranienne Marjane Satrapi est “inspirée de l’affiche des JO de 1924 et représente 1 des arches de la Tour Eiffel avec un couple qui porte la flamme olympique, un homme et une femme puisque ce sont les premiers jeux paritaires”.

“Majane Satrapi n’a pas signée son œuvre mais elle s’est représentée en silhouette avec un javelot comme sur l’affiche de 1924. De l’autre côté, 2 silhouettes représentent le breakdance et le skate qui sont les nouvelles disciplines de ces futurs jeux”.

L'atelier tapisserie de la manufacture nationale de Beauvais © Radio France - Murielle Giordan

L’atelier est tout en longueur, vitré de haut en bas sur 4 mètres de hauteur “et comme on est au 4e étage, on a vu sur Paris, on voit le Panthéon de nos fenêtres”. La lumière est primordiale pour tapisser, “la lumière du nord est la plus stable pour les ateliers”.

Notre reporter est impressionnée par la taille des métiers à tisser. “En basse lisse, ça peut aller jusqu’à 4m de long”. Un outil actionné grâce à des pédales. La laine est enroulée sur des “flutes”, "on la place et après on tasse très fortement puisque le principe de la tapisserie c’est une chaîne en coton écru qu’on recouvre entièrement”. Le tissage est un métier technique et physique, les lissières usent leurs bras en tirant sur les fils très tendus pour faire passer leur laine.

Ces dernières travaillent à partir d’un “carton”, nom donné à l’œuvre proposée par l’artiste. Là, il s’agit d’une œuvre numérique qui a été agrandie à taille d’exécution “et à partir de ce tirage photographique, on fait le calque et on a les couleurs et le motif”.

60 kg de laine ont été teints en 19 couleurs © Radio France - Murielle Giordan

La tapisserie, une fois les 3 parties réunies, mesurera 8m80 de large. “Nous avons fait teindre, sur place, à peu près 60 kg de laine en 19 couleurs”.

Impossible de se rendre dans ce lieu sans aller découvrir la réserve de lustrerie du Mobilier National, “C’est une des plus belles réserves. Elle fascine souvent les visiteurs car il y a une concentration énorme de Bronze doré dans un espace relativement restreint, ce qui crée un effet de caserne d’Ali Baba” nous explique Emmanuelle, inspectrice des collections alors que pourtant se trouve ici une infime partie de la collection. “La plupart des pièces est déposée dans les institutions, dans les Palais de la République”.

La réserve de lustrerie du Mobilier National © Radio France - Murielle Giordan

Un endroit incroyable où les aménagements datent du bâtiment d’Auguste Perret construit en 1937. “On a notamment toutes ces belles armoires avec des fenêtres vitrées coulissantes et ces grands comptoirs qui permettent de présenter les pièces. Tous ces éléments font partie du charme du lieu.”

Parmi les pièces exceptionnelles “nous avons cette série de “bras de lumière”, des appliques qui servent à porter des bougies, destinée à la salle de Louis XVIII aux Tuileries. On a dans la partie supérieure des grands bouquets de lys, allusion aux armes des rois de France. Dans la partie inférieure, on a en revanche un caducée, attribut du Dieu Mercure offert par Apollon, et on pense que c’est pour symboliser la transmission du pouvoir de Louis XIV à Louis XVIII”.

La réserve de lustrerie du Mobilier National © Radio France - Murielle Giordan