Dans les coulisses du musée Rodin

Situé au cœur de Paris, le musée Rodin jouit d'une situation exceptionnelle à 2 pas de la Tour Eiffel et des Invalides. Accès Privé vous y emmène un jour de fermeture et pourtant c’est une vraie fourmilière, il se passe toujours quelque chose.

C’est par l’entrée du personnel que notre reporter pénètre au musée Rodin où l’attend Clémence Goldberger, la responsable communication de l’établissement. Un lieu qui a une longue histoire et qui a été sauvé de la ruine par Rodin. “C’est vrai qu’il n’était pas dans le même état qu’aujourd’hui où on reçoit 600.000 visiteurs par an. Le jardin, lui, faisait le double, 7 hectares au cœur de Paris. Une partie est devenue le lycée Victor-Duruy".

Les collections du plus grand sculpteur français sont donc présentées dans ce qui était à sa construction au 18e siècle, un hôtel particulier, l’hôtel Biron. “C’est ici qu’a eu lieu pour la première fois à Paris, le décollage d’une montgolfière”.

A partir de 1788, de nombreux propriétaires et locataires se succèdent sur le domaine de la rue de Varenne. En 1820, la dernière propriétaire en date, la duchesse de Charost, vend toute la propriété et ses dépendances à trois religieuses, dont la mère Madeleine-Louise Sophie de Barat, fondatrice de la société du Sacré-Cœur de Jésus. Société qui est finalement dissoute en juillet 1904 et contrainte d'abandonner ses biens immobiliers.

Abandonné, de nombreux artistes se sont installés dans les différents salons, en faisant une sorte de repère. “C’est le secrétaire de Rodin, Rainer Maria Rilke, qui un jour passe devant, voit son grand portail et ce bâtiment envahi par les ronces et les broussailles, le jardin est mangé, il ne reste plus grand-chose mais Rodin tombe amoureux du lieu principalement pour sa lumière, un lieu unique pour regarder de la sculpture”.

“Le lieu appartient alors à l’Etat car confisqué. Rodin loue alors quelques salons et fait la préfiguration de son musée. En 1916, il passe un deal avec l’Etat, en pleine première guerre mondiale, disant qu’il donne tous ses biens à l’Etat si un musée Rodin est créé en ces lieux”. Rodin meurt en 1917, la guerre se termine et dès le 4 août 1919, le musée ouvre ce qui en fait l’un des plus anciens musées de Paris avec le Louvre, le musée du Luxembourg, le musée du Jeu de paume.

Dans les souterrains subsistent des traces du passé, du temps de l’hôtel Biron © Radio France - Murielle Giordan

De l’époque de l’hôtel Biron, il reste un souterrain qui permettait de rejoint la Chapelle. Aujourd’hui ce dernier est fermé au public et sert pour les transferts d’œuvres. Une multitude de portes se succèdent. “Les sas de sécurité ne peuvent être ouverts que par les personnes qui sont badgées”. A noter que Clémence Goldberger, même avec 20 ans dans ce musée n’a pas accès à tout. “Moins on a accès aux choses, mieux elles sont protégées”. La chapelle a elle été transformée en salle d’exposition et bureaux.

Les magnifiques bronzes qu’on peut admirer au musée Rodin et notamment dans le jardin sont parfois victimes des assauts du temps, des hommes et de la météo. Diana s’occupe de leur entretien. “On essaie de faire des entretiens biannuels sur l’ensemble des bronzes d'extérieur. Ça consiste en un lavage et un retrait des poussières, des polluants atmosphériques et des fientes de volatiles. Pour cela, on utilise de la poudre de noyaux d’abricots qui est projetée à des faibles pressions”.

Diana en plein travail de restauration du Penseur © Radio France - Murielle Giordan

Laurence qui travaille au musée a mis notre reporter à l’épreuve, celui de participer à l’emballage d’une œuvre d’art. Evidemment il y a de nombreuses précautions à prendre. “La caisse de transport est en bois, la plus anonyme possible, pour que personne ne puisse savoir ce qui se trouve dedans”. Pour toute manipulation de bronze, il est obligatoire de mettre des gants. “Sur un bronze, il y a de la patine et si on la touche directement avec les mains, le sel lié à la transpiration va altérer la patine et la faire disparaitre”.

Un peu plus loin se trouve un atelier de restauration à l’odeur spécifique, celle du plâtre frais. “Nous sommes un musée qui continue à éditer des bronzes car nous avons hériter de la collection des moules de Rodin. Tous les arts d’édition, ce qui donne de la valeur aux pièces, c’est de na pas en faire un trop grand nombre. Pour les bronzes, la loi française a dit 12 exemplaires. Cette loi n’existait pas du temps de Rodin et du coup, il y a plus de 12 penseurs qui se baladent dans le monde et tout le monde dit avoir l’original”.

Un des ateliers de restauration du musée Rodin © Radio France - Murielle Giordan

Faire des sculptures en bronze ou en marbre, ça demande une mise de fond importante. “Donc quand Rodin fait des expos, il présente des œuvres en plâtres et récolte les commandes. Le penseur, par exemple, existe en 3 tailles différentes, dont 1 monumentale qui est dans le jardin et que tout le monde connait mais au départ il ne fait pas plus de 80cm. Et il y a aussi une version “table de salon” qui fait environ 36cm”.

La salle 8 est la recomposition du bureau de Rodin quand il vivait à l’hôtel Biron avec ses propres meubles. “C’est là où on a repositionné des œuvres de Rodin avec sa propre collection de sculpture pour faire ce fameux musée de la sculpture comparée comme il voulait le faire pour les jeunes. Le musée, c’est vraiment le dernier projet de sa vie, il a vraiment travaillé à sa postérité”. Musée qu’il ne verra jamais car il est mort 2 ans avant son inauguration.