Dans les coulisses du spectacle “Le roi lion” à Mogador

La comédie musicale est de retour au théâtre Mogador pour une 3e saison ! Maquillage, costumes, échauffements... Que se passe-t-il derrière le rideau, à moins d'1 heure du spectacle ? Pour tout savoir, suivez notre reporter Murielle Giordan.

La comédie musicale “Le roi lion“ a déjà séduit plus de 110 millions de spectateurs à travers le monde. Et 1h avant le début du spectacle, c’est toute la savane qui s’active en coulisses avant les 2h35 de show. Notre reporter Murielle Giordan s’est glissée dans les coulisses.

Les répétitions viennent de se terminer et l’équipe doit tout mettre en place pour le show de ce soir. Direction le département “Puppets”. Les “Puppets”, ce sont de grosses marionnettes articulées portées par les comédiens. “Il faut que le costume, le puppets et le make-up ne fasse plus qu’un. Que le performeur disparaisse dans l’ensemble”.

Ici, c’est un peu une clinique vétérinaire. “On a plein d’animaux à réparer et entretenir tous les jours. Ce sont des marionnettes qui tournent tous les jours. On voit régulièrement des casses donc on essaie constamment d’améliorer le concept et sur 450 marionnettes, il y aura toujours du travail”.

Les “Puppets” sont portées par les danseurs pendant le show © Radio France - Murielle Giordan

Dans le costume de Scar, il y a une finger control. “C’est un petit boîtier qui donne le mouvement pour l’électro mécanisme et qui donne vie à la Puppet. C’est celle qui a donné le plus de fil à retordre c’est donc une consécration quand tout fonctionne bien. Il y a des jours où ça ne marche pas, un câble dénudé, un fil qui se sectionne pendant le show... Moi je cours partout pour réparer, mettre une fermeture ou une attache parce qu’il faut que le show continue”.

“Dans l’atelier, il faut savoir tout faire : de la peinture, de la couture, de la résine, de l’électro mécanisme... Il faut être débrouillard et trouver les systèmes D car il faut que ça sorte en très peu de temps. Il faut être réactif et efficace”.

Une demi-heure avant le début du spectacle, les performeurs ont rendez-vous dans la salle de répétitions pour s’échauffer physiquement et vocalement. “Evidemment on le fait aussi à la maison car ce n’est pas suffisant sinon mais ça permet de réunir la troupe et de garder l’énergie pour le show après”.

Avant le spectacle, les performeurs se retrouvent à la salle d'échauffement © Radio France - Murielle Giordan

Côté musique, Dominique Trottein, le chef d’orchestre réuni son équipe une heure avant le spectacle “pour recaler des petites choses comme j’ai plusieurs musiciens sur chaque poste. Il y a tellement de combinaisons possibles dans l’orchestre, ça permet de former l’équipe du soir”. “En face de moi, sur le podium, il y a une petite caméra et chaque musicien sur son pupitre à une petite télévision pour me voir en retour. Elle sert aussi pour les chœurs qui chantent souvent en coulisses, ils ont besoin d’une télévision relai pour me voir”.

Maxime jour le rôle de Timon. Avant le spectacle, il enregistre quelques voix. “Au moment où on doit les envoyer, je serais en coulisses. Si on ouvrait mon micro à ce moment-là, on entendrait tous les autres, tout ce qui se passe”. Fan du dessin animé petit, c’est sa première saison à Mogador. “Je connais bien le spectacle, je ne m’en lasse pas, c’est toujours la même émotion”. Ce qui est nouveau aussi, c’est de travailler avec des marionnettes. “C’est perturbant en tant que comédien. Il faut réussir à lui donner ce qu’on a envie de faire avec le corps mais c’est très sympa”.

Le maquillage évolue constamment © Radio France - Murielle Giordan

Forcément au fur des saison, il y a toujours des choses à apprendre du côté du Maquillage. “Il y a constamment des gens à former tout au long de l’année et les make-up évoluent énormément car les créatifs viennent plusieurs fois par an. Par exemple, le make-up de Scar a été modifié il y a quelques semaines pour apporter toujours du nouveau, donc on ne s’ennuie pas”.

Le kiné Bruno ne s’ennuie pas non plus. “C’est comme un match de foot dans lequel il faut regarder les joueurs, les changer, s’en occuper, voir les petits bobos, les préventions... Les marionnettes, le poids, les scénographies et le rythme des scènes, “Le Roi lion” reste une des comédies musicales les plus exigeantes au Monde en termes de physique. On a un planning avec des plages horaires avant le spectacle et éventuellement à l'entracte. Pendant le spectacle, j’ai des positionnements stratégiques entre cour et jardin. Je peux être appeler pour contrôler un danseur qui vient de se tordre la cheville, qui a ressenti une douleur, qui s’est bloqué le dos à cause de la lourdeur de son costume. On a une bonne petite équipe, on est collé aux artistes, on est avec eux. C’est une vraie famille”.

Camille est régisseuse enfants. “Je m’occupe des enfants dans les coulisses, je les emmène à cour ou jardin pour qu’ils puissent faire leurs entrées et je m’occupe aussi d’eux quand ils sont en cover. Pendant le show, il y a 2 enfants sur scène et 2 en loge au cas où ils se passent quelque chose avec un enfant qui est sur scène”.