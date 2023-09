Les coups de cœur de Murielle Giordan pour les journées du Patrimoine

De nombreux lieux parisiens vous donnent rendez-vous ces 16 et 17 septembre pour une visite unique. Notre reporter Murielle Giordan, pour qui les lieux d’exception n’ont aucun secret, vous a préparer une petite liste de lieux insolites à découvrir pendant ces journées du patrimoine.

La Cour de Cassation

Créée en 1790, il s’agit de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Siégeant dans l’enceinte du Palais de justice de l'Île de la Cité, cette institution veille à ce que l'interprétation des lois soit la même pour tous.

Ici, ce sont déroulés de nombreux procès prestigieux comme par exemple celui en diffamation de Zola à la suite de son écrit “J’accuse... !”.

--> La cour de Cassation : 5 quai de l’Horloge dans le 1er arrondissement

Les coulisses de la RATP

Et plus précisément celles de la Ligne 9. Longue de 19,6 Km et composée de 37 stations, elle a fêté ses 100 ans le 8 novembre 2022. Notre reporter s’est engouffrée dans les sous-sols de Paris pour en savoir un peu plus sur le fonctionnement de cette ligne que vous empruntez peut-être tous les jours et tester le simulateur de conduite.

Dans les coulisses de la ligne 9 du métro © Radio France - Murielle Giordan

A noter, que les visites des coulisses de la RATP sont parmi les plus plébiscitées lors des journées du patrimoine... Tout le programme sur ratp.fr .

La Banque de France

Avec plus de 200 ans d’existence, le siège de La Banque de France est composé d’un patrimoine remarquable. C’est ici que sont détenus les 2.436 tonnes d’or. Cet or constitue les réserves de la France qui possède le 4e stock national au monde.

La construction de la souterraine a nécessité 3 ans de travaux, entre 1924 et 1927, et le travail de 1.200 ouvriers qui se sont relayés jour et nuit pour creuser une caverne artificielle sous Paris.

--> La banque de France : 31 rue croix des petits champs dans le 1er arrondissement

Les réserves du mobilier national

Héritier du Garde-Meuble de la Couronne, créé en 1604 par Henri IV et réorganisé en 1663 par Louis XIV, cette institution pourvoit à l’ameublement des hauts lieux de la République et des différentes résidences présidentielles.

La réserve de lustrerie du Mobilier National © Radio France - Murielle Giordan

Le Mobilier National a pour mission d'assurer la conservation et la restauration de ses collections, issue des achats et commandes destinés, hier aux demeures royales et impériales, aujourd’hui aux palais officiels de la République. Ces collections sont constituées de plus 130.000 objets mobiliers ou textiles.

Le Musée des arts forains

Ce lieu insolite vous invite à sortir des sentiers battus. Vous y découvrirez une collection unique d’objets du spectacle des 19ème et 20ème siècles.

Une escapade hors du temps autour des thèmes des cabinets de curiosités, du carnaval, des jardins extraordinaires et de la fête foraine de la Belle Époque.

--> Musée des arts forains : 53 avenue des terroirs de France dans le 12è arrondissement