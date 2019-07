Mit'm Pierre entdecka n'Ìhr hitt 's Kulturgüet vun unseri Nochbra

De Sitt vum Museum Frieder Burda

De Facebooksitta vum Museum Frieder Burda

In Bàde Bàde gebt’s net nùmme die Therme, ehr kenne eu ehri Seel, ehr Hirn ùff frische, met’m Frieder Burda Museum, àn dere Internet àdrass ze finde museum bindestrich frieder bindestrich burda punkt de ze finde. Die gross Sammlung von Frieder Burda fàsst mehr als 1.000 Werke ùm, von moderner und zitttgenössischi Kunst – Skulpturen, Objekte, Warike auf Papier und vor allem Zeichnunge. Der Sammlungsbereich vom dittsche Expressionismus met Warike von Ernst Ludwig Kirchner, August Macke und Alexej von Jawlensky geht auf den Vater vom Museumsgründers zurück, den Verleger Franz Burda. Warike von Wilhelm Lehmbruck und Max Beckmann schließen sich an. Der Schwerpunkt von der Sammlung von Frieder Burda liegt doch auf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und auf den jüngsten Entwicklungen der Malerei. Dess lase n’ehr àlles ùff museum bindestrich frieder bindestrich burda punkt de ! Nawe Gemälden vom späten Picasso bildet der amerikanische abstrakte Expressionismus mit Arbeiten von Jackson Pollock, Willem de Kooning und Mark Rothko eine bedeutende Gruppe. Besonders umfassend widmet sich die Sammlung international renommierten deutschen Künstlern der Gegenwart wie Georg Baselitz, Markus Lüpertz, Sigmar Polke und Gerhard Richter. Die Sammlungsaktivitäten richten sich auf die jüngste Malergeneration, wie zum Beispiel Tim Eitel, Eberhard Havekost, Anton Henning, Karin Kneffel, Simon Pasieka, Neo Rauch, Matthias Weischer und Corinne Wasmuht. Im Wechsel mit Sonderausstellungen ware Werke von der Sammlung Frieder Burda in thematischen Kontexten präsentiert. Momentàn fiire se d’15 Johr vom Müsée, met’m Centre Pompidou von Metz, e gànz grossi Üsschtellùng vor eich do vorgschtellt, àlles esch ùff museum bindestrich frieder bindestrich burda punkt de ze lase. S’Musee esch von Dsichdig bis Sundi offe, von zehn bis sechs, eu àm 15. Augscht offe.