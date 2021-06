Le Uhrenmuseum de Furtwangen

Le site du Uhrenmuseum Furtwangen.

Die Kuckucksuhren han die Schwarzwälder Uhrmacherei zu Waltruhm gebrocht, ùn es gebt e wùnderscheens MUsee, Vorgschmàck ùff’m Internet àn d’r Àdrass deutsches bindestrich uhrenmuseum punkt de. D’r Kukuck wie rüesssprìngt het schon e pààr verschrocke, àwer s’esch eso natt wann eso ebs im Tàkt, im Tik Tàk scheen läuft. In der Sammlung vom Dittsche Uhrenmuseum in Furtwangen senn die Markenartikel uss dem Schwarzwald im Original zu sehen - zetter ewer 150 Johr. Wie esch’s dann zü dem Design komme, dass die Kuckucksühre walt berehmt worre senn? Welli esch die meischt verkäufti Ühr üss’m Schwarzwald? Dìss ùn noch viel mehr ware n’Ìhr àm einfàchste met’ere Fehrùng erfàhre. Ùn ehr ware die eltschti, ewerràschendi, Kukucksühre sahn kenne, nàtirli. Ùn es gebt eu noch e Gschafft wann ehr eini inkäufe mechte. Dert in Futwànge esch àlles meili. Führungen täglich um 11 Uhr (von April bis Oktober) oder 14 Uhr ( von November bis März) und noch uff Französisch, Englisch, Italienisch, Dittsch und Spanisch meili. S’Dittsche Ühremuseum esch eu noch e Teil vom Museums Pass Musee, àlli Infos ùff deutsches bindestrich uhrenmuseum punkt de.

Robert-Gerwig-Platz 1

78120 Furtwangen

Tel +49 (0) 7723 - 920 2800