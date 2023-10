L'appli Land Share pour connaître les jours de chasse près de chez vous

Parce que la chasse est une activité responsable qui se pratique dans des environnements partagés, voilà une application smartphone spécialement conçue pour tous les utilisateurs de la nature : Land Share.

Pierre : ja, es gebt àllegaldi Unfälle in d’r Nàtür, un dànn un wànn kànn’s schlimm ware, wann eber wie im’e Fald oder im Wàld rum spàziert, dankt àn nix, do schiesst’s ùff einmol, un e Jäger het eich met’m Ree verwachselt. S’esch e Witz, dìss pàssiert eigentli nùmme im Innere Frànkrich, im Elsàss gebt’s salte eso ne ùnfàll, ùnseri Jäger senn besser üssgebìlt, eu dànk’m lokàle Racht. àwer s’esch immer besser ze wisse wàs in em’e Gebiet los esch, àwer e vélofàhrer, e Wànderer, oder ehme wie rannt, kànn sich von mehrmols zehn Kilometer in e pààr Stùnd beweije, un wie kenne m’r wisse wo s’gejàchtelt word.

Jonathan : un ehr hàn e Sitt gfunde wie uns schietze düed ?

Pierre : s’ìsch eigentli e App wie zem rùnterlàde n’esch. D’Federàtion von de Jaajer vom Unterlànd hàn Land Share entwickelt. S’Lànd teile, ùff Anglisch. F’r d’Jaajer gibt’s die App Protect Hunt, do senn jedi Jàgd Periode àngemalt, mànichmol vom Verein, mànichmol von d’r Gemeind. F’r d’gewehnlichi Litt so wie m’r, wie net hinter e Wildsöij noch ranne, kenne m’r d’ùmmesonschti App Land Share rùnterlàde. Ehr brüche derno gràd in ehrem Spàziergàng, Vélo-Rùndgàng oder Champignons-Süech, d’App lànzeere.

Jonathan : ùn wàs pàssiert wann’s je Jàcht daad gann?

Pierre : ehr brüche nix ànderscht ze màche, àls d’Notifikàtion ze erwàrte. Wann ehr innerhàlb von 800 Meter von’ere Jàcht senn, ware n’ehr e àlàrm bekomme, dànk d’Geo-Lokàlisierùng. Derno word nùmme e Kàrt ùfftäuche, met de Zone. 800 Meter, dess esch witt von Schùss Risiko. E Gebiet um eich d’heim herum, oder e Zone um do wo her wàndere, ranne, vélo fàhre welle, no wesse n’her glich wàs los esch. Rùnterlàde d’App Land Share, ùm rüehig von d’r Nàtür ze profitiere. àchtùng, im Moment ìsch’s nùmme im Ùnterlànd verfüegbàr. Vellicht kommt s’Ewerlànd noch dezüü.