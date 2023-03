Le site alsace-culture.com

Le site du jour vous parle de bilinguisme et d'artistes qui interviennent dans ce domaine. Chanson, humour, contes, conférences, tous les domaines sont bons pour parler de notre riche culture.

Le site Alsace Culture .

Pierre : mer redde hitt vom e kültüreller Sitt, wie alsace bindeschtrich culture punkt com heisst. Gànz Owe steht e Sàtz vom Roger Siffer, wann mer zweisprarig esch, kànn m'r zwei Mol mehr bleedi Sàche verzehle. Ehr hàn's verschtànde, s'esch e Sitt ewer unseri zweisprarendi Kültür. Es senn mehr àls zwei, mer wesse dàss es hoch dittsch, àlemànisch, frànkisch un frànzeesch gebt, un von dere grossi Verschiedenheit kommt unseri vielfàltigi Kültür.

Jonathan : der Sitt Internet esch net nùmme elsassisch, àwer internàtional.

Pierre : ja, mer kemmere uns eu ùff dem Sitt alsace bindeschtrich culture punkt com ùm wàs im Bàdische bàssiert, in d'r Pfàlz, in d'r Schwytz. Im Elsàss hàn m'r viel Dichter, Schriftschteller, Komponischte, Sanger, Müsikante, Schauspieler, ùn so widderscht. Àwer so bekànnt senn se eu net, mànchi Lehrer süeche àls Màteriàl fer's in de Schehler vor ze schtelle. Ehr ware e wùnderbàri Annuaire Fùnktion finde ùff dem Sitt alsace bindeschtrich culture punkt com.

Jonathan : ùn do màche eu e pààr Inschtitütione met !

Pierre : ja, zweischprarigkeit esch e politischi Fröij, no ware se vom Stààt, von conseil départementaux Unterlànd und Ewerlànd, vom elsassische Kulturzentrum, vom Ecomusée d'Alsace, von d'r Region un von d'r Eurométropole unterschtezt. Bi uns lehre n'ehr nàtirli eu viel Kenschtler ze kanne, àwer do in dem Annuaire lehre n'ehr viel Litt ze kanne, jedes Mol met ere scheeni Biogràphie, un was se fer s'Elsassische in d'r Kültür gemàcht hàn. Àlso clicke ùff alsace bindeschtrich culture punkt com.