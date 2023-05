Le site des fermes-auberges d'Alsace

L'association des fermes-auberges du Haut-Rhin fête son 50e anniversaire, avec plein d'idées de sortie et de cadeaux à remporter. Découvrez-les toutes !

Le site des fermes-auberges du Haut-Rhin .

Pierre : d'r Sommer esch bààl do, m'r welle àlli in d'Nàtür wàndere, sich làngsàm dùmmle durich Wälder, Barje un Täler, un gewehnli het m'r eu schnall Hùnger. Güet fer eich, es gebt e Sitt wie die gànzi Fermes-Auberges im Elsàss lischtet, met de Informàtione, wann àss se offe senn, ob ehr met'm Auto oder net rùff fàhre kenne, s'esch e Internet Sitt wie vom Verein von de Ewerlandischi Fermes-Auberges gegrende worre n'esch, àn dere àdrass fermesaubergealsace punkt fr.

Jonathan : wieviel so Entspànnungsplätz find mer ùff dem Sitt?

Pierre : 41 Büüre Restaurants, fermes-auberges senn im Verein, un eso viel ware n'ehr eu ùff dem Sitt fermeaubergealsace punkt fr finde. Met jedsmol die GPS Koordinàte, met de Daaij wo se Rüejdàà hàn, met'm e Werterbüech von de Speziàlitäte, sowie Röijgebradeldi, Lawerwùrscht, Siesskaas, dàss mer glich wesse wàs mer do pràwiere ware. Un eu met wùnderscheeni Bilder von unseri Barje, àlso clicke ùff'm Sitt fermeaubergealsace punkt fr. S’Verein flirt dess Johr sins 50-jahrige.

Jonathan : greijt mer Informàtione ewer die fermes-auberges ?

Pierre : ah jo nàtirli, d'àdrasse, d'Telefonnùmmer, eu e Plàn wie mer se finde kenne,, s'esch àls wichti wann m'r do owe rùmlauft, s'senn net àlli so güet gschildert, gall. Ehr kenne eu interessànti àrtikel lase, zem Beispiel ewer wie e Malkerei von frehjer so e touristischi ferme auberge worre esch, e bessel Gschicht schààd nix, àlso gehn die Fàmilie traffe, do Owe in de Vogese, àn dere àdrass geht's schnaller, ferme auberge alsace punkt fr.