Les festivités et marchés de Pâques sur le visit.alsace

Pas encore dans l'ambiance pascale ? Retrouvez la liste des festivités de Pâques et marchés se déroulant dans la région, parfois jusqu'en avril !

L'agenda des manifestations de Pâques en Alsace .

Pierre : So, do hàn m’r’s schon. Oschtere steht vor d’r Deer. Ich weiss net f’r eich, dìss Johr ben’ich e bessel met de Dàtümer verlore, s’schint m’r àlles so frehj ze senn, àwer wann ich ùff’m Telefon löij, doch, s’stìmmt, in zwei Daaij esch’s Greendonnerschdàà. S’ìsch vellicht waje die gànzi Demonstrierùnge eweràll, im Frànkrich, sowie im Dittschlànd. D’Stìmmùng esch net ààri Friehjohrlich, oder Oschterlich. Dorùm hàw’ich ebs gsüecht, wie ùns in dere Stìmmùng bringe kennt.

Jonathan : wàs hàn ehr derno f’r e Sitt gfùnde?

Pierre : e rechtigi Bàsis, wie viel Tourischte im Elsàss kanne, àwer wie mer Elsasser net vergasse sotte. D’r Sitt von Alsace Destination Tourisme : Visit punkt alsace. Ja m’r welle jo eu ùnser Elsàss bsìchtige, mànichmol met freschi Euije. Sie hàn e scheener Kàlander von àlli Oschtermarike ùn Oschter Verànschtàltùnge ùff dere Homepage, s’pàssiert ebs vom Norde bis im Süde vom Elsàss. D’Tràditione bringe m’r so làngsàm ùnter’m Ràmpeliecht.

Jonathan : zem Beispiel, wo esch ebs los?

Pierre : schon emol im écomusée, sowie jeds Johr, viel Vorschtellùnge met de Conscrits wie met de wisse Scherz herùm dàppe, àwer s’gebt eu Oschtermarike, d’meischte bis àm Oschtermandi, in Tericke, Colmar, noch met Fehrùnge ewer d’Tràditione, in Lichtenbari hàn se e Eier Jàgd orgànisiert, s’gebt viel so Sàche eweràll, ich kànn net àlli Orte nanne, schon senn m’r morn noch do. Clicke ùff’m Sitt visit punkt alsace f’r dene Kàlander ze fìnde, oder direkt im àrtikel ùff FBE punkt fr, ich schriib eich àlles drùff, no brüche n’r nùmme noch clicke, oder met’m Finger drùff didde, derno ware n’ehr àlles hàn…

