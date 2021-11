3 Cafés Gourmands à Hérouville St Clair.

Mylène, Sébastien et Jérémy se connaissent depuis très longtemps et ont fait de la musique pour le plaisir et en amateurs, avant que leur carrière prenne un tournant professionnel suite au succès de leur titre "A nos souvenirs".

Cette chanson est née d'un blues du dimanche soir, où Sébastien rentrait en train depuis sa Corrèze natale vers Paris pour son travail, la suite on la connait, des millions de vues sur youtube et les réseaux sociaux et un tube repris en chœur par petits et grands.

Lors de leurs concerts, les 3 Cafés Gourmands aiment partager de l'émotion et surtout amener une ambiance de fête. Ce sera la cas à Hérouville.

bigbandcafe.com