Adieu Monsieur Haffman à Argentan.

La pièce écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre, a été saluée par la critique et a été récompensée par 4 Molières. Elle a même été adaptée pour le cinéma, avec un film qui sortira en 2022 avec Daniel Auteuil, Sara Giraudeau et Gilles Lellouche.

L'histoire se passe à Paris en 1942, où un bijoutier juif propose à son employé de prendre la direction de la boutique. Ce dernier accepte, si le bijoutier fait un enfant à sa femme car il est stérile. Joseph Haffman va accepter et suivre l'évolution de sa boutique en étant caché dans la cave, et il va assister à la réussite de son employé qui va créer un bijou couronné de succès.

Une pièce à mi-chemin entre "Le dernier métro" de François Truffaut et "Inglorious Bastards" de Quentin Tarentino !

www.quaidesarts.fr