La seconde surprise de l'amour à Caen.

La pièce de Marivaux mise en scène par Alain Françon au Théâtre du 1er au 4 février à 20h et le 5 février à 18h.

Ce n'est pas la première fois que le metteur en scène Alain Françon s'attaque à Marivaux, car il avait déjà mis en scène La Double Inconstance avec une belle distribution, notamment François Cluzet.

Il avoue être passé un peu à côté du message de Marivaux lors de cette première expérience, mais il a eu l'opportunité de pouvoir relire des pièces et a donc finalement décidé de mettre en scène "La seconde surprise de l'amour".

Dans cette pièce, une marquise et un chevalier, vont tomber amoureux, sans vraiment en avoir conscience. C'est plus une relation "amireuse" qui va se nouer entre eux , avant que les choses ne deviennent plus sérieuses.

theatre.caen.fr