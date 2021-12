Aladdin sur glisse à Caen.

Un Noël de génie au Zénith samedi 18 décembre à 17h15 et dimanche 19 décembre à 10h30, 14h30 et 17h30.

L'histoire d'Aladdin sur glisse est plus inspiré par le conte des Mille et Unes nuits que par le dessin animé de Walt Disney. Tous les personnages seront bien entendu de la partie, comme Jasmine, le Sultan ou Jafar. Et spectacle de Noël oblige, ils seront rejoints par le célèbre bonhomme rouge.

Des numéros sur la glace avec des virtuoses du patinage, mais aussi des numéros aériens époustouflants, et aussi des acteurs pour incarner les différents personnages. Une mise en scène de Philippe Desnoue, habitué de ce type de spectacles thématiques.

Des costumes magnifiques, et une musique spécialement composée pour le spectacle, qui ravira les petits comme les grands !

www.zenith-caen.fr