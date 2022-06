Art Sonic à Briouze

Le Festival Art Sonic est enfin de retour à Briouze et cette année est particulièrement puisqu'il s'agira de la 25ème édition. Au menu, ce qui fait son ADN, des têtes d'affiche mais aussi des découvertes: Vald, Rone, Skip the Use ou encore S+C+A+R+R qui est la moitié du groupe The DO et qui a enregistré son album en Normandie.

C'est Orelsan qui est sans nul doute l'artiste le plus attendu de cette édition, ce sera sa seule date ornaise. Il jouera environ 1 heure et quart, et la scène a même été agrandie afin de pouvoir accueillir son show. Un autre ornais est également dans la programmation, Victor Deverre.

A noter, comme chaque année, le Kid Sonic, le samedi après-midi, une offre pour les enfants et les familles entièrement gratuite, avec Le School of Rock, des collégiens qui reprennent des standards rock.

Le site du festival Art Sonic