Booder à Ouistreham.

Dans ce nouveau spectacle intitulé "Booder is back", l'humoriste évoque beaucoup de sujets, et notamment sa paternité et l'arrivée de son fils avec l'humour qu'on lui connait. Mais par la même occasion, il traite aussi de l'inquiétude d'un père sur la façon d'éduquer son enfant dans la société actuelle.

Booder a décidé d'avoir un beau décor pour son one-man, on va donc le retrouver dans sa chambre d'enfant reconstituée sur scène, où il rêvait de devenir basketteur ou chef d'orchestre. Il jouera même des notes sur un oud, un instrument de musique qu'il a découvert grâce à son père.

Un spectacle qui se veut familial, avec des rires en cascades !

ouistreham-rivabella.fr