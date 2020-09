Ciné-concert "Comicolor" à Passais-la-Conception.

Après un premier ciné-concert en 2014 au Louvre à l'invitation de Rubin Steiner, GaBLé a décidé de se lancer dans la création d'un nouveau spectacle autour de la série ComiColor d'Ub Iwerks, composée de dessins animés de 7 à 8 minutes en couleur très souvent inspirés de contes (Sindbad le marin, Tom Pouce, Les Musiciens de Brême...), créés dans les années 1930.

Les boucles d'animations d'Ub Iwerks et son univers très poétique répondent aux samples et aux instruments bricolés de GaBLé pour créer un spectacle singulier mêlant la beauté formelle de l'animation et la musique folk électronique