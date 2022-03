Goldmen à Caen.

Les membres du groupe Goldmen étaient impatients de revoir l'artiste préféré des français sur scène, mais malheureusement aucun concert en vue, et ils se sont dit, pourquoi ne chanterions-nous pas ses chansons nous même et c'est ainsi que ce spectacle est né.

Un peu plus de 2 heures de show avec les plus grands succès de Jean-Jacques Goldman, mais aussi quelques pépites et Face B, mais que le public connait aussi par cœur . Dans la playlist, Encore un matin, Comme toi, Il suffira d'un signe, Au bout de mes rêves...

C'est du 100% live avec des musiciens sur scène, Alain Stevez qui interprète les chansons, ne cherche pas à imiter le chanteur, car il a une voix un peu plus timbrée. Et Goldman c'est aussi une voix très particulière avec des notes très hautes par exemple dans "Sister Jane". Une chose est sûre, vous allez chanter !

www.zenith-caen.fr