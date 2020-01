Intra Muros d'Alexis Michalik au Forum de Flers

Tandis que l’orage menace, Richard, un metteur en scène sur le retour, vient dispenser son premier cours de théâtre en maison centrale. Il espère une forte affluence, qui entraînerait d’autres cours – et d’autres cachets – mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique, qui n’est là que pour accompagner son ami. Richard, secondé par une assistante sociale inexpérimentée et par Jeanne, une de ses anciennes actrices et accessoirement son ex-femme, choisit de donner quand même son cours.

Un cours avec plus d’encadrants que de participants. Rien ne semble fait pour que ces 5 personnages puissent partager un moment aussi intense qu’une séance de théâtre. Et pourtant…

Récompensé de plusieurs Molières pour ses précédentes pièces (Le Porteur d’Histoires, Le cercle des illusionnistes et Edmond), Alexis Michalik se frotte pour la première fois à notre monde contemporain. Trois chaises, deux accessoires, un peu de musique live et des comédiens de haute volée lui suffisent pour faire surgir la magie du théâtre. Les histoires s’enchâssent, comme toujours chez ce metteur en scène à succès.

Partant d’un récit d’apparence élémentaire, il nous balade d’avant en arrière tel un cinéaste et offre à ses personnages un destin digne des plus grands romans. Le tout à la façon du théâtre de tréteaux et nourri d’un artisanat qui n’interdit en rien le déploiement de notre imagination.

Intra Muros, à voir vendredi 31 janvier au Forum de Flers à 20h30 et le samedi 1er février au Théâtre d'Alençon à 20h30