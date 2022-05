Je suis comme ça à Flers.

"Je suis comme ça", est un ciné-concert musical pour les enfants à partir de 3 ans, crée par Cyrille Catarsi qui est musicien et chanteur, et Juliette Raconte qui chante et raconte l'histoire.

On y suit les aventures d'un petit pantin de bois qui, malgré son handicap, rêve de vivre une aventure incroyable, celle d'aller voir la mer, et on le suit depuis Paris jusqu'à la Bretagne.

Le tout en chansons et en musique, avec des instruments traditionnels comme la guitare ou le ukulélé, mais aussi le glockenspiel ou encore le steel drum, un drôle de tambour. Un spectacle sur la tolérance et l'acceptation de soi.

culture.orne.fr