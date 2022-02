Je vais t'aimer à Caen.

La comédie musicale avec les tubes de Michel Sardou au Zénith, samedi 26 février à 21h et dimanche 27 février à 15h.

L'idée du spectacle est venue au producteur Roberto Ciurleo, après une conversation avec un ami autour de Mamma Mia, une comédie musicale autour des succès du groupe Abba. Il a décidé d'appliquer la même recette pour "Je vais t'aimer", non pas un biopic de Michel Sardou mais une histoire créée autour de ses tubes.

L'action se passe pendant le voyage inaugural du paquebot "Le France" entre Le Havre et New York, avec les personnages qui s'emparent avec talent des plus grands classiques du chanteur, mais aussi quelques pépites un peu moins connues. La Maladie d'amour, En Chantant, Chanteur de Jazz ou Les Lacs du Connemara sont dans la playlist du show.

Depuis que ce spectacle tourne, les réactions du public sont au delà des espérances avec des standings ovations et des tubes qui sont repris en chœur. En allant voir "Je vais t'aimer", vous savez déjà que vous allez chanter !

