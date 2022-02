L'humoriste belge Fanny Ruwet au Théâtre à l'Ouest à Caen

L'humoriste belge Fanny Ruwet joue son spectacle « Bon anniversaire Jean » à Caen au Théâtre à l'Ouest les mercredi 16 et jeudi 17 février à 20h30.

Du malaise au rire

Chroniqueuse à la radio dans La Bande Originale avec Nagui sur France Inter, l'humoriste belge Fanny Ruwet est en tournée dans toute la France avec son one woman show Bon Anniversaire Jean. Une vie sociale épanouissante entre la fois où elle a adopté deux ̶b̶o̶u̶t̶s̶ ̶d̶e̶ ̶b̶o̶i̶s̶ phasmes et la fois où elle a été invitée par erreur à un anniversaire. Du malaise et beaucoup de rires dans le spectacle de Fanny Ruwet.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Réservez vos places pour voir Fanny Ruwet au Théâtre à l'Ouest à Caen le mercredi 16 février et le jeudi 17 février à 20h30.