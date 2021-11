L'Orchestre Régional de Normandie à Caen.

Un programme autour de Nielsen et Mozart dirigé par Jean Deroyer au Théâtre dimanche 28 novembre à 15h30.

Ce concert s'inscrit dans le cadre du Festival Les Boréales et c'est tout naturellement que le compositeur danois Carl Nieslen sera mis à l'honneur, et c'est en plus un fervent admirateur de Mozart.

Au menu du concert, le chef Jean Deroyer a choisi une œuvre miroir de Nielsen, un concerto pour clarinette, avec le soliste Florent Pujuila. Nielsen est né en 1865 et disparu en 1931, il fait donc le pont entre la musique traditionnelle romantique et le modernisme.

Pour la partie du concert consacrée à Mozart, c'est un Divertimento qui sera joué, une œuvre peu connue et peu souvent jouées, et qui a été composée à l'âge de 17 ans.

theatre.caen.fr