La mégère apprivoisée à Caen.

Cette pièce de Shakespeare est en avant sur son temps car il est question de féminisme et d'émancipation. Catarina, incarnée par Sarah Biasini est rebelle, elle n'accepte pas qu'on lui choisisse un mari à sa place, et elle va donc le faire savoir haut et fort.

Pour la mise en scène, Frédérique Lazarini a choisi de placer l'action sur une place d'un petit village italien des années 50, pour faire un parallèle avec le cinéma de ces années-là, et avec des comédiennes charismatiques comme Monica Viti ou Sofia Loren qui incarnaient des femmes avec un fort caractère.

theatre.caen.fr