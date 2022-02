La nuit du Cerf à Argentan.

Le précédent spectacle du Cirque Le Roux, "The Elephant in the room" a remporté un large succès en France, mais aussi à l'International avec des représentations en Autriche, en Allemagne, a Papette ou en même encore en Chine.

Pour cette nouvelle création, Charlotte Saliou qui assure la mise en scène, précise que c'est du nouveau Cirque, et non pas du Cirque Traditionnel comme on peut l'entendre dans l'inconscient collectif. Comme il y a une histoire en fil rouge, un peu comme une pièce de théâtre, la Compagnie Le roux se classe dans le "Vaudeville Circassien".

Le spectacle est conçu comme une véritable pièce de théâtre avec des personnages qui ont des rapports entre eux, avec de l'humour et des numéros d'acrobates impressionnants. La Nuit du Cerf est un clin d'œil au cinéma et aux séries des années 70 avec des couleurs très pastelles comme à l'époque. Tout est fait pour que le spectateur se sente happé comme si il entrait dans une série ou un film.

www.quaidesarts.fr