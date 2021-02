Sanetwo est l'une des grandes figures du street art en Normandie.

Il graffe depuis les années 90, et il tatoue aussi.

Sa dernière oeuvre, commandée par l'association M.U.R est à voir sur le mur de la salle Mosaïc à Lisieux.

Et découvrez l'un des titres de sa playlist : "Let me down" de Jorga Smith.

Son salon, Calvanostra au 26 Rue du 11 Novembre, 14000 Caen.

Tel : 02 31 99 87 72