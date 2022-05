La vie trépidante de Brigitte Tornade à Mézidon.

Avant de devenir une pièce de théâtre, Brigitte Tornade est née dans un feuilleton radiophonique de France Culture, et l'adaptation pour la scène a été notamment couronnée par le Molière 2020 de la Meilleure Comédie.

Eléonore Jonquez joue le personnage de Brigitte Tornade et elle assure la mise en scène. On y suit le quotidien d'un couple avec 4 enfants, et Brigitte se sent débordée par le quotidien, ce qui donne des situations cocasses sur la vie de couple et familial. Il n'est pas toujours évident de concilier son travail, son rôle d'épouse et celui de mère.

Même si les situations décrites dans la pièce sont parfois poussées à l'extrême, vous risquez de vous reconnaitre ou reconnaitre vos proches en assistant à la représentation.

