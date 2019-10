Last Train, la sensation rock française, à la Luciole d'Alençon

Rock’n’Roll

Comme celles et ceux qui ont découvert le groupe lors de leur premier passage à La Luciole en concert « Découverte », tous vous diront combien les quatre Français de LAST TRAIN incarnent à merveille le groupe de rock’n’roll le plus excitant de l’Hexagone.

Véritable phénomène scénique et « performer » de génie passé maître dans l’art de conjuguer une sombre élégance à une sauvagerie sonore parfaitement maîtrisée, LAST TRAIN aura, en trois petites années seulement, rejoint le panthéon des plus grands. Avec plus de 300 concerts à leur actif effectués dans le monde entier, des 1res parties mémorables comme celles de « Muse » et des prestations enflammées dans les festivals les plus prestigieux, du « Main Square » aux « Eurockéennes », en passant par « Rock en Seine », le « Paléo » et « Montreux », LAST TRAIN respire par tous les pores de sa peau l’urgence et le danger imminent. Le 1er single « The Idea of Someone » extrait de leur nouvel album à venir intitulé « The Big Picture », préfigure, à n’en pas douter, d’un retour en devant de scène au sommet, capable d’électriser l’auditoire et de redonner foi aux plus récalcitrants. Volcanique !

Last Train, en concert à la Luciole d'Alençon, samedi 2 novembre à 21h.