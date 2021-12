Laurent Piquot à Caen.

Après avoir tourné un spectacle où il reprenait Alain Bashung, l'artiste normand Laurent Piquot est de retour sur scène pour cette nouvelle année, avec son propre répertoire.

Ce n'est pas un , mais deux albums qu'il va sortir en ce début 2022, "Imprévisible voyage" et "Survivre". La sortie du premier a été repoussée en raison de la crise sanitaire et le second a été enregistré lors du second confinement.

Des titres très acoustiques où il est question de voyage, mais aussi des réflexions sur cette période trouble de confinement. A découvrir !

tandemcaen.e-monsite.com