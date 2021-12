Les hommes préfèrent les emmerdeuses à Caen.

Une pièce au Théâtre à l'Ouest, mercredi 29 et jeudi 30 décembre à 20h30 et le vendredi 31 décembre à 19h, 21h15 et 23h30.

Les comédiens de la pièce "Les hommes préfèrent les emmerdeuses" sont heureux de passer leur réveillon de la St Sylvestre sur scène, car c'est toujours un moment particulier et festif de jouer un 31 décembre.

L'histoire est celle d'un couple, Antoine et Ariane, qui commence à s'ennuyer. Ariane est trop sage et elle a toutes les qualités, et son mari va donc lui demander de changer et de lui "pourrir" la vie. Mais finalement est-ce une bonne idée?

Une pièce sur le couple désopilante, où les hommes comme les femmes en prennent pour leur grade !

theatrealouest.com/caen